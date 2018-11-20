Чистая среда. О чем говорили министр экологии РФ Кобылкин и губернатор Дубровский

Визит в Челябинск министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина начался на комбинате «Мечел». На Южный Урал он прибыл, чтобы проверить, как решают предприятия-загрязнители экологическую проблему. В рабочей повестке также значилось посещение закрытой для рекультивации Челябинской городской свалки и совещание в резиденции губернатора.

МЕЛЬНИЦА

Первым пунктом поездки министра Дмитрия Кобылкина и губернатора Бориса Дубровского стал «Мечел». Здесь гостям продемонстрировали помолочно-смесительный комплекс, где в ценный компонент для стройиндустрии перерабатывают шлаковые отвалы производства.

Установка «Мечела» единственная в России производит мелкодисперсную минеральную добавку для бетонных смесей.

Гигантская мельница оснащена современными рукавными фильтрами и замкнутым циклом водоснабжения. Здесь перерабатываются «в муку» текущие отходы производства и объемы накопленных ранее отвалов. Объем переработки - около 5 млн тонн сырья в год. Потребители продукта - дорожно-строительная отрасль.

На «Мечеле» министр ознакомилась с очистными сооружениями универсального рельсобалочного стана. Федеральному чиновнику продемонстрировали процесс изготовления рельсы для высокоскоростных магистралей. Раскаленный докрасна металл «прокатили» по всем производственным этапам. Никакого неприятного запаха при этом в чистейшем цехе не появилось. Цех, где производятся рельсы и балка, оснащен современным комплексом аспирационных систем и замкнутым циклом водоснабжения. Кстати, в модернизацию комбината с момента его вхождения в Группу «Мечел» инвестировано более 70 млрд рублей, в том числе 5 млрд - на природоохранные мероприятия.

Кстати, в «майском указе» нынешнего года президент Владимир Путин отметил Челябинск и Магнитогорск в числе 12 городов, где к 2024 году должны резко сократиться промышленные выбросы в атмосферу. Для предприятий путь один - внедрение наилучших доступных природоохранных технологий.

Импровизированную пресс-конференцию министр Кобылкин и губернатор Дубровский устроили в цехе рельсобалочного стана. Федеральный чиновник сообщил, что в следующем году в России стартует новый приоритетный национальный проект - «Экология».

В цехах «Мечела».Фото: Андрей СОКОЛОВ

- Мы уже создали 11 федеральных программ нацпроекта, они уже защищены. К концу года мы будем иметь конкретные планы по оздоровлению экологической ситуации по каждому населенному пункту, по каждому городу, по каждому предприятию, включенному в нацпроект. Наша поездка в Челябинск связана с детальным обсуждением того, что нужно сделать в городах с серьезной промышленной нагрузкой. На совещании у губернатора мы рассмотрим запланированные природоохранные мероприятия, - сказал министр.

По словам министра, предприятия - основные загрязнители «понимают свою ответственность и не пытаются уклониться». Министр пообещал «смотреть в глубину процессов, не принимая отписок». Важно не только поставить фильтры или очистные сооружения - важно, чтобы они работали.

А губернатор Борис Дубровский был краток: работать надо.

- Два города Челябинской области - Челябинск и Магнитогорск - попали в «майский указ» президента России. У бизнеса есть ответственность, у исполнительной власти региона - свои задачи. В частности, рекультивация городской свалки в Челябинске. Мы должны перевести общественный муниципальный транспорт на газомоторное топливо. Получаем финансирование, начинаем работать. К 2024 г. Челябинск и Магнитогорск должны быть вычеркнуты из списка городов страны с очень высоким и высоким загрязнением воздуха, - сказал Дубровский.

СВАЛКА

В проекте бюджета Челябинской области-2019 и плановом периоде до 2021 г. есть отдельная строка финансирования рекультивационных работ Челябинской городской свалки. Эти мероприятия включены в проект главного финансового документа РФ по поручению губернатора Бориса Дубровского. На ликвидацию свалки путем рекультивации предусмотрено 2 млрд руб. Средства начнут поступать в 2019 г. В сентябре свалку закрыли навсегда, и сейчас мусорный курган с пиковой точкой в 40 м охраняют экипажи частного охранного предприятия.

Сюда, в центр свалки, после посещения «Мечела» и приехал министр Дмитрий Кобылкин.

Тридцать лет власти ходили вокруг да около проблемы закрытия свалки, но решение принял именно губернатор Дубровский. Иначе было никак, ведь свалка, которая занимает площадь 80 га, ежегодно дает 60 тыс. тонн нефильтруемых выбросов. Мусорный курган выбрасывает 90% опаснейшего для здоровья человека формальдегида: 109 из 116 тонн ежегодно. «Кошмар, конечно», - не смог сдержать эмоций Кобылкин.

Губернатор Борис Дубровский держит на личном контроле тему рекультивации. Он подчеркнул, что провести технический этап рекультивации нужно в следующем году, учтя не только фильтрацию свалочных газов, но и стоков свалки.

ЧИСТАЯ ВОДА

Еще одна тема, которую обсудили в Челябинске, - перспектива переноса федеральных средств строительства объектов по снижению влияния стоков с территории Карабаша на качество воды Аргазей, единственного питьевого источника Челябинской агломерации.

За счет областного бюджета строится обводной канал реки Сак-Элга. Он исключит ежегодный смыв 20 тыс. тонн соединений тяжелых металлов в Аргази. При поддержке федерального бюджета возводится обводной Долгобродский канал водоподачи из Кыштымского водохранилища. Дубровский попросил Кобылкина о содействии в переносе федерального финансирования с 2020 на 2019 год, чтобы ускорить строительство канала.

- Дмитрий Николаевич, проезжая по городу, видел состояние реки, оценил проблему нехватки воды. Поддержал наше стремление ускорить решение проблемы. Мы должны почистить русло Миасса и достроить канал к началу 2020 году, - резюмировал губернатор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин:

- Закрытие Челябинской свалки - очень непростой и ответственный шаг, но, идя на него, губернатор на первое место поставил качество атмосферного воздуха, которым дышат горожане, и жизни людей. Он понимал, какой вред наносит свалка. Кто-то в сложившейся ситуации захотел получить свою выгоду. То, что случилось в первые дни после закрытия полигона, не говорит о том, что глава региона принял неверное решение. Я благодарен Борису Александровичу за то, что он это решение принял. Наша задача - свалку рекультивировать.

Цифра

13 млрд руб.

получит Челябинская области за три года на природоохранные мероприятия из федерального бюджета. В том числе, 2 млрд руб. - на рекультивацию Челябинской свалки.

В первую очередь, деньги пойдут на охрану атмосферного воздуха. Подготовленная правительством Челябинской области программа сейчас рассматривается Правительством РФ. Предполагается, что средства начнут поступать весной следующего года. В итоге негативное воздействие на окружающую среду сократится на 20%.