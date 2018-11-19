2018-11-20T09:47:52+03:00
Общество

Дмитрий Кобылкин и Борис Дубровский подготовили предложения на заседание Госсовета по экологии

Глава Челябинской области — член президиума Госсовета и на предстоящем заседании представит свои предложения в перечень поручений Президента России
Ольга АНТОНОВА
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Во время визита в Челябинск министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология». Губернатор Борис Дубровский — член президиума Госсовета и на предстоящем заседании представит свои предложения в перечень поручений президента РФ.

На заседании выездной группы обсудили ключевые положения доклада. Заседание Госсовета пройдет в конце ноября под председательством Владимира Путина.

Челябинская область в числе первых включилась в работу по нацпроекту «Экология», в список первоочередных объектов ликвидации накопленного ущерба вошла Челябинская городская свалка пройдет через рекультивацию. Действуют льготы по налогу на движимое имущество компаний, которые реализуют экопроекты, также в регионе готовы снизить на 50% транспортный налог для автовладельцев, использующих газомоторное топливо. Область финансирует работы по ликвидированную рисков для источника питьевой воды Челябинской городской агломерации, строится обводной канал на реке Сак-Элга.

На заседании рабочей группы Борис Дубровский особое внимание уделил переходу на новую систему обращения с отходами и реализации проекта «Создание объектов обращения с ТКО». В частности глава региона заявил о необходимости создать реестр надежных подрядчиков-рекультиваторов и определить отечественные технологии рекультивации, получившие положительное заключение экологической экспертизы, и предусмотреть возможность заключения контрактов с компаниями, реализующими эти технологии, в упрощенном порядке.

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