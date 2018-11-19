Борис Дубровский попросил выделить миллиард рублей на строительство Долгобродского тракта в следующем году

Под председательством министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского прошло совещание с южноуральскими промышленниками. Главной темой обсуждения стала реализация национального проекта «Экология», разработанного по итогам нового «майского указа» Президента России.

Губернатор рассказал, что Челябинская область в числе первых включилась в работу по нацпроекту «Экология», который реализуется по 11 направлениям — охрана атмосферного воздуха, водных ресурсов, обращение с отходами, внедрение новых технологий и другие. На Южном Урале реализуется 7 природоохранных проектов, относящихся к национальной стратегии.

Еще один ключевой проект для региона — ликвидация рисков для источника питьевой воды Челябинской городской агломерации. При поддержке из федерального бюджета возводится обводной Долгобродский тракт резервной водоподачи из Кыштымского водохранилища.

— Для завершения работ к проведению саммитов ШОС и БРИКС прошу вас, Дмитрий Николаевич, рассмотреть возможность перераспределения федерального финансирования в размере 1 млрд рублей с 2020-го на 2019 год, — обратился к министру Борис Дубровский.