Талантливые молодые южноуральцы получат губернаторские стипендии

Борис Дубровский утвердил список стипендиатов для поддержки талантливой молодежи. В перечне 53 южноуральских студента. Им вручат премии главы региона за успехи в творчестве, спорте и профессии.

— Мы гордимся нашим молодым поколением. Молодые люди проявляют активную жизненную позицию и делают огромный вклад в развитие родной Челябинской области. Надеюсь, что их успехи создадут базу для дальнейшего развития их как личностей. Но на достигнутом останавливаться нельзя, необходимо развивать свое дело, — подчеркнул Борис Дубровский.

Размер губернаторской стипендии — 28736 руб. Кандидатов выдвигают местные власти, которые отвечают за молодежную политику в муниципальных образованиях.

Премируют по семи номинациям: «Художественное творчество», «Любительский спорт», «Добровольчество (волонтерство)», «Общественная деятельность», «Школьное и студенческое самоуправление», «Патриотическое воспитание» и «Профессиональное мастерство».