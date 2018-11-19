2018-11-20T10:34:39+03:00
Общество

Талантливые молодые южноуральцы получат губернаторские стипендии

В списке, утвержденном Борисом Дубровским, 53 фамилии
Ольга АНТОНОВА
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Борис Дубровский утвердил список стипендиатов для поддержки талантливой молодежи. В перечне 53 южноуральских студента. Им вручат премии главы региона за успехи в творчестве, спорте и профессии.

— Мы гордимся нашим молодым поколением. Молодые люди проявляют активную жизненную позицию и делают огромный вклад в развитие родной Челябинской области. Надеюсь, что их успехи создадут базу для дальнейшего развития их как личностей. Но на достигнутом останавливаться нельзя, необходимо развивать свое дело, — подчеркнул Борис Дубровский.

Размер губернаторской стипендии — 28736 руб. Кандидатов выдвигают местные власти, которые отвечают за молодежную политику в муниципальных образованиях.

Премируют по семи номинациям: «Художественное творчество», «Любительский спорт», «Добровольчество (волонтерство)», «Общественная деятельность», «Школьное и студенческое самоуправление», «Патриотическое воспитание» и «Профессиональное мастерство».

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