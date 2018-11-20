В Челябинске фильм «Робин Гуд. Начало» покажут за день до российской премьеры

В среду, 28 ноября пройдет предпремьерный показ одного из самых ожидаемых фильмов осени — «Робин Гуд. Начало». Уникальную возможность увидеть фильм первыми в России жителям Челябинска и еще 5 городов подарят телеком-оператор «Дом.ru», ТВ-канал «Кинопремьера» в пакете каналов «Настрой кино» и кинокомпания «Централ Партнершип».

В кинотеатре «Киномакс-Родник» (ул. Труда, 203) гостей ждет развлекательная программа с погружением в атмосферу средневековья, розыгрышем памятных подарков и креативной фотозоной. Начало мероприятия — в 18:20. Вход на развлекательную программу свободный, на показ — по билетам (количество мест ограничено). Билеты можно будет выиграть в группе «Дом.ru» и «Киномакс» во «ВКонтакте», порталах «Выбирай», «Первый областной», в эфире радиостанции «Авторадио» и других СМИ. Количество билетов ограничено. Итоги розыгрыша будут подведены 26 ноября.

Фильм познакомит зрителей с современной версией легенды о становлении знаменитого благородного вора. Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли (Тэрон Эджертон) и его командир-мавр (Джейми Фокс) прибывают в Англию и видят, что страна погрязла в коррупции. Герой решает начать борьбу с несправедливостью под личиной Робин Гуда. И вскоре его личная война, одна из целей которой — вернуть сердце возлюбленной (Ив Хьюсон), перерастает в народное движение против произвола и тирании.

«Мы рады пригласить челябинцев на показ ожидаемого приключенческого фильма. «Робин Гуд. Начало» — это отличный пример сочетания передовых цифровых технологий и талантливой актерской игры. Масштабные спецэффекты подарят зрителям эффектный визуальный аттракцион и позволят стать участниками увлекательнейшего путешествия. Гости наших показов, организуемых с каналом «Кинопремьера», смогут оценить фильм в числе первых в России и испытать незабываемые эмоции», — отмечает директор филиала «Дом.ru» в Челябинске Кирилл Кузнецов.

Пакет каналов «Настрой кино» доступен в цифровом ТВ «Дом.ru TV». Это 5 каналов для всей семьи, в эфире которых можно круглосуточно смотреть премьеры и фильмы, уже ставшие культовыми.

«Робин Гуд. Начало» — во всех кинотеатрах страны с 29 ноября.