2018-11-20T16:28:42+03:00
Общество

Дубровский — Елистратову: «Времени на раскачку нет»

Губернатор провел рабочую встречу с заместителем главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам
Ольга АНТОНОВА
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После того, как Евгений Тефтелев ушел с поста главы города по собственному желанию, командовать мегаполисом временно доверили Владимиру Елистратову. Его кандидатуру на должность врио сегодня рассмотрят депутаты Челябинской городской Думы. Фото: gubernator74.ruПосле того, как Евгений Тефтелев ушел с поста главы города по собственному желанию, командовать мегаполисом временно доверили Владимиру Елистратову. Его кандидатуру на должность врио сегодня рассмотрят депутаты Челябинской городской Думы. Фото: gubernator74.ru
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Глава региона акцентировал внимание Елистратова задач по развитию областного центра. Прежде всего, по благоустройству. Замечания высказывал на основе собственных впечатлений, после прогулки по городу.

— Времени на раскачку нет, в курс дела вы должны войти оперативно и максимально погрузиться в работу, — обозначил глава региона.

Есть замечания у Дубровского по состоянию городской среды. Темно на Кировском мосту. В прошлом году на набережной установили памятник Петру Столыпину, привели в порядок территорию, но здесь нет вечернего освещения.

— Удивило, что ни один из красивых фонарей не горит. Надо следить за этим, — указал Борис Дубровский.

Дубровский предложил заняться обновлением ЦПКиО им. Гагарина.

— Это любимое место отдыха горожан, однако его состояние оставляет желать лучшего. Я недавно прошелся по парку. Очень много людей, детей особенно. Это радует. Но видно, что благоустройством парка давно не занимались: скамейки, детские площадки, дорожки требуют обновления. Горожане должны видеть положительные изменения городской среды ежедневно. Вы долго живете в Челябинске, понимаете ожидания людей, — обратился Борис Дубровский к Владимиру Елистратову.

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