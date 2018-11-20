2018-11-20T16:45:31+03:00
Общество

Первые 500 миллионов на рекультивацию свалки Челябинск получит в следующем году

На аппаратном совещании с замами и министрами губернатор Борис Дубровский обсудил итоги визита министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в Челябинску
Ольга АНТОНОВА
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин работал в областном центре 16 ноября. Губернатор Дубровский заручился его поддержкой в решении вопроса рекультивации закрытой челябинской городской свалки. Большая работа будет финансироваться за счет бюджета. В 2019 г город получит 500 млн руб, в 2020 г — 1 982 млн руб и 494 млн — в 2021 г..

— Для нас очень важны прозвучавшие цифры, в том числе три млрд руб в проекте федерального бюджета на ликвидацию Челябинской городской свалки. Рассчитываем, что в следующем году придет первый транш, — подчеркнул Борис Дубровский.

На совещании с министром обсудили перспективу переноса федеральных средств для запуска ключевого экопроекта по строительству объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабаша на качество воды Аргазей — единственного питьевого источника для Челябинского промышленного узла. За счет областного бюджета строится обводной канал для реки Сак-Элга. Он исключит ежегодный смыв 20 тыс т соединений тяжелых металлов в воду.

При поддержке федерального бюджета возводится обводной Долгобродский канал резервной водоподачи из Кыштымского водохранилища.

Дубровский попросил содействия в переносе федерального финансирования с 2020 на 2019 год, чтобы ускорить строительство водоканала.

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