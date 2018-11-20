«Мы согласны на медаль». К 85-летию Челябинской области появятся специальные награды

По инициативе губернатора Бориса Дубровского предлагается учредить почетные звания «Заслуженный работник» по основным профессиональным направлениям. Новость приурочена к грядущему юбилею области. В 2019 г регион отметит 85-летие своего основания.

— Региональные отраслевые почетные звания будут присваиваться гражданам за особые трудовые заслуги и профессиональное мастерство, — прокомментировал Борис Дубровский.

Специальные поправки планируется внести в закон «О наградах Челябинской области». Всего будет учреждено 16 почетных званий «Заслуженный работник» по основным профессиональным направлениям. С законодательной инициативой губернатор обратится к депутатам в Законодательное собрание уже в ноябре.