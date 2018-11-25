«Еду-еду, не доеду». На трассе М5 из большегрузов выстроилась огромная пробка

Это видео в нашу редакцию прислали очевидцы. 25 ноября, день, по полосе движется автомобиль со скоростью около 60 км/ч, из окна которого идет съемка. На встречной полосе стоят фуры. Им нет числа. Вереница большегрузов тянется далеко за горизонт.

Это трасса М5: участок Челябинск — Уфа — Златоуст — Сим.

Ролик мы попросили прокомментировать в Управлении дорог «Южный Урал»:

— С утра было введено ограничение для движения большегрузного транспорта, чтобы была возможность убрать дорогу от снежных заносов. Об этом мы проинформировали через СМИ водителей, — рассказали в ведомстве. — На участках ограничения работали 15 машин спецтехники. Они чистили трассу, обрабатывали поверхность, вывозили снег. Теперь движение пущено, проблем на трассе нет.

Для подкрепление своих слов УпрДор «Южный Урал» предоставили нам видео с трассы.

Хорошего Вам пути, автолюбители!