2018-11-25T16:27:37+03:00
Общество

«Еду-еду, не доеду». На трассе М5 из большегрузов выстроилась огромная пробка

Дорожники объяснили создавшуюся ситуацию [видео]
Ольга АНТОНОВА
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Пробка на трассе М5 под Челябинском.

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Это видео в нашу редакцию прислали очевидцы. 25 ноября, день, по полосе движется автомобиль со скоростью около 60 км/ч, из окна которого идет съемка. На встречной полосе стоят фуры. Им нет числа. Вереница большегрузов тянется далеко за горизонт.

Это трасса М5: участок ЧелябинскУфа — Златоуст — Сим.

Ролик мы попросили прокомментировать в Управлении дорог «Южный Урал»:

— С утра было введено ограничение для движения большегрузного транспорта, чтобы была возможность убрать дорогу от снежных заносов. Об этом мы проинформировали через СМИ водителей, — рассказали в ведомстве. — На участках ограничения работали 15 машин спецтехники. Они чистили трассу, обрабатывали поверхность, вывозили снег. Теперь движение пущено, проблем на трассе нет.

Для подкрепление своих слов УпрДор «Южный Урал» предоставили нам видео с трассы.

Хорошего Вам пути, автолюбители!

Трасса М5 - пробки НЕТ.

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