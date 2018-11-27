2018-11-26T16:08:50+03:00
Дом. Семья

Новый год 2018-2019 в Челябинске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Сколько стоит новогодняя ночь в ресторане и где еще встретить Новый год 2018-2019 в Челябинске
Андрей АБРАМОВ
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Новый год 2018-2019 в Челябинске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить. Фото: Евгения ГУСЕВАНовый год 2018-2019 в Челябинске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить. Фото: Евгения ГУСЕВА
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Программа мероприятий на Новый год 2018-2019 в Челябинске традиционно не особо обширна. Тому виной масштабы города и традиция, что Новый год — это, прежде всего, семейный праздник. Однако мы составили программу: где встретить и куда сходить на Новый год 2018-2019 в Челябинске.

ПРАЗДНУЕМ В РЕСТОРАНЕ

Первое, что приходит в голову, когда ищешь варианты, где провести Новый год в Челябинске. В переломную ночь 2018-2019 гостей готовы принять десятки ресторанов. Поторопитесь, желаемого столика в любимом заведении может не оказаться.

Цены на новогоднюю ночь в ресторанах Челябинска разнятся. Можно найти довольно бюджетный вариант, а можно и шикануть. Например, билет в ресторан «Брудершафт» стоит 700 руб. Также нужно внести 2 000-2 500 руб. на депозит. На эту сумму можно выбрать себе блюда из меню.

Ресторан при отеле «Мелиот» предлагает программу + новогоднее меню от 4 000 до 5 500 руб. Плюс за дополнительную стоимость можно остаться на ночь в номере. Подобные условия у «Малахита». В «Изумрудном зале» столики 4 900 — 6 000 руб., в ресторане «Портофино» — 8 900 руб.

Для желающих встретить Новый год 2018-2019 в Челябинске дорого-богато, предлагаем рассмотреть варианты отелей «Видгоф», «Березка», «Смолино парк».

НОВЫЙ ГОД 2018-2019 НА ПЛОЩАДИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Площадь Революции в Челябинске — традиционное место празднования. Новый год 2018-2019 в Челябинске не станет исключением. Ледовый городок, музыка, трансляция на большом экране обратного отсчета до начала Нового года. Но готовьтесь потолкаться в потоке и померзнуть на улице. Так что, берите термос с согревающим чаем.

После празднования на площади поток разделяется на две части. Одни идут в парк Пушкина, другие на Кировку. Главная проблема — уехать потом домой. Если вы без машины, то придется заплатить тройной ценник за такси.

ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК НА РАЙОНЕ

Для тех, кто хочет встретить Новый год 2018-2019 в Челябинске с народом, но ехать в центр нет желания или возможности, предлагаем пойти в традиционные места сбора у себя в районе. Учтите, что ровно в полночь вряд ли там будет сильно много людей. Лучше идти ближе к часу ночи.

Организованного праздника ждать не приходится. Максимум посмотреть на запуск нелегальных фейерверков энтузиастами (пускать салюты можно только в отведенных для этого местах), прокатить ребятню с горки и выпить шампанского с незнакомцами. Но есть своя романтика в этом. Вот какие места предлагаем в зависимости от района.

КУРЧАТОВСКИЙ: сквер у гостиницы «Виктория», лыжная база.

КАЛИНИНСКИЙ: ПКиО Калининского района (конец улицы Чайковского), площадь перед кукольным театром, площадь у зала «Родина», парк между остановками Калинина и Цирк.

СОВЕТСКИЙ: сквер им. Андреевского (перекресток Доватора и Воровского), сквер им. Колющенко, парк Пушкина, площадь перед ДК ЧМК,

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ: сад Победы, сквер Молодежный, парк Дружбы, парк Терешковой.

ЛЕНИНСКИЙ: сквер Семьи, площадь у ДК Станкомаш, пляжи Восход и Прибой, у «Авроры»

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ: ПКиО им. Тищенко, сквер между остановками Жукова и Юридический техникум, сквер Юбилейный, сквер Победы.

ЕДЕМ ЗА ГОРОД

Еще один популярный вариант встречи Нового года 2018-2019 в Челябинске. По затратности он сопоставим с походом в ресторан. Базы отдыха и санатории Челябинской области готовы принять постояльцев в ночь 2018-2019. При этом не стесняются устанавливать праздничные цены.

Так Новый год на Ильменской турбазе обойдется в 8 900 (проживание, трансфер, банкет, развлекательная программа). В «Лесной сказке» в Еткульском районе 19 500 руб. за три дня. Центр загородного отдыха им. Феди Горелова 15 200 за номер «Эконом» на двоих с проживанием двое суток.

Цены могут отличаться, приводим их исключительно в ознакомительных целях.

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