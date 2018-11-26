2018-11-26T16:05:36+03:00
Общество

Искалеченный психом мальчик из Южноуральска проходит бесплатный курс реабилитации

Губернатор Борис Дубровский распорядился оказать полную помощь семье школьника
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Челябинские врачи поставили на ноги Романа Медведева после тяжелейшей травмы.Челябинские врачи поставили на ноги Романа Медведева после тяжелейшей травмы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Одиннадцатилетний Ромка Медведев больше всего любит компьютерные игры. Потому в отделение реабилитации Челябинской областной детской клинической больницы взял приставку. Правда, мама подолгу играть запрещает: голова заболит. Ромка медленно идет на поправку.

ЧП с мальчиком случилось в его родном Южноуральске в марте. Школьник с другом Гасаном гуляли, когда к ним пристал незнакомый взрослый парень. Ребята общаться не захотели. Но вскоре незнакомец догнал детей, уже с ломом в руках. Чудовищный удар обрушился на голову пятиклассника. Нападавший убежал, а Гасан, которому тоже досталось, потащил бесчувственного друга домой.

Нападавший оказался психически больным местным жителем. Суд отправил его на принудительное лечение.

«СОСТОЯНИЕ, БЛИЗКОЕ К КРИТИЧЕСКОМУ»

Романа срочно повезли в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Операцию пришлось разбить на два этапа: состояние головного мозга было близко к критическому. Первая операция прошла успешно, состояние Ромки улучшилось. Спустя 10 дней он был повторно оперирован.

Отделение реабилитации областной детской клинической больницы создано по распоряжению губернатора Бориса Дубровского. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отделение реабилитации областной детской клинической больницы создано по распоряжению губернатора Бориса Дубровского.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из нейрохирургии Ромку выписали в удовлетворительном состоянии.

У СЕМИ НЯНЕК ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

После сложнейшей операции в жизни ребенка начался важный реабилитационный период. В областной детской клинической больнице отделение реабилитации занимает этаж. В 2016 г. после капремонта его открыл губернатор Борис Дубровский. Ремонт и оснащение отделения по распоряжению губернатора финансировал областной бюджет.

Завотделением Алла Галимзянова знает все о состоянии Ромы.

— В нашем отделении врачи работают командой. За мальчика одновременно взялись невролог, педиатр, врач ЛФК, физиотерапевт, психиатр. Работали с пациентом логопеды, психологи, воспитатели. И к выписке мучившие ребенка головные боли уменьшились, Рома стал больше двигаться.

Реабилитация — это не только таблетки и уколы, но и веселые игры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Реабилитация — это не только таблетки и уколы, но и веселые игры.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОМОГАЮТ ОБОИМ

Мама Романа Наталья безмерно благодарна врачам. В родном городе они бывают редко, один восстановительный курс сменяет другой.

— Во всех реабилитационных центрах помогают не только моему ребенку, но и мне. Потому что, бывает, нет никаких моральных сил. Дома, в Южноуральске, растет еще один маленький сынок, его воспитывает моя мама. Врачи всегда рядом, когда видят, что мне нелегко. Без такой полной помощи мы бы не выкарабкались, — говорит мама Романа.

В новом отделении областной детской больницы на ножки ставят самых тяжелых пациентов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В новом отделении областной детской больницы на ножки ставят самых тяжелых пациентов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ПРЕДЛОЖИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился оказать Роману Медведеву и его семье всю необходимую помощь.

— Случилась трагедия. Ребенок сильно пострадал, ему необходима долгая реабилитация. Наши медики оказывают ему помощь. Поручаю министерству социальных отношений проанализировать ситуацию в семье, какими мерами поддержки они уже воспользовались, и предложить возможные дополнительные меры социальной помощи, — сказал Дубровский.

Заведующий отделением нейрохирургии ЧОДКБ Герман Сафронов провел Ромке две сложнейших операции… Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заведующий отделением нейрохирургии ЧОДКБ Герман Сафронов провел Ромке две сложнейших операции…Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

По данным регионального минздрава, с момента травмы и по сей день Рома Медведев получает полную медицинскую помощь. Все, включая операции, лекарственное обеспечение и реабилитацию, оказывается бесплатно. В направлении в коммерческие медцентры пациент не нуждается.

…и теперь пятиклассник ходит, разговаривает, улыбается. Все остальное тоже поправимо. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

…и теперь пятиклассник ходит, разговаривает, улыбается. Все остальное тоже поправимо.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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