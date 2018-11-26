Многодетная мама по-челябински: «Дом веду, о работе не забываю»

Красавица Ирина Иванюк — мама пятерых детей. У нее четыре сыночка и лапочка дочка. Рассказывая о малышке, Ирина не сдерживает улыбки.

«Я ОЧЕНЬ ЕЕ ЖДАЛА»

— Она самая маленькая, я очень ждала девочку. Старшему сыну 27 лет, младшей — 2,5 года. Старшие присматривают за малышами. Первенец теперь живет один, но постоянно приходит в гости, подолгу гуляет с сестренкой. Оба всегда рады друг другу. Помогает супруг, спасибо ему за детей, — говорит многодетная мама.

Ирина Иванюк не просто мама, она еще и главный бухгалтер в крупной фирме. Как удается совмещать работу и все еще маленьких детей?

— Дети — по вечерам и в выходные. Все свободное время с ними. Один из сыновей, например, серьезно занимается танцами: это пять-шесть тренировок в неделю. Пятилетний спортом занимается. Выстраиваем жизнь так, чтобы всем было интересно, — говорит многодетная мама.

ЗОЖ, СПОРТ, ОПТИМИЗМ

Исключительно активный здоровый образ жизни ведет дружная семья многодетной мамы Аллы Печенкиной. Вместе с мужем они растят будущее олимпийской сборной России. Мама Алла — учитель физкультуры челябинской школы № 95. Муж тоже спортсмен, потому троих своих детей родители определили в большой спорт. Старшая дочка — кандидат в мастера спорта по плаванию, у средней дочки первый взрослый разряд по художественной гимнастике. Младший сын в свои 12 лет уже имеет третий юношеский разряд по футболу.

— Старались мы прививать модель активного образа жизни, воспитывали в детях уважение к старшим, дружелюбное отношение к сверстникам. Конечно, было тяжело, особенно в 90-е, но помогали бабушки и дедушки. Всеми миром детей и подняли, — улыбается спортсменка и красавица Алла Печенкина.

В честь Дня матери Ирину Иванюк, Аллу Печенкину и еще 198 мам, воспитывающих троих и более детей, в Челябинске пригласили на торжественный прием. Герои торжества — не просто мамы, они успешны в работе, спорте, культуре, науке и искусстве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов.

— Материнство — сложный и ответственный труд. Я выражаю вам искреннюю благодарность и почтение. Вы вкладываете в детей доброту своего сердца, воспитываете характер, учите любви к родной земле. Пусть ваши дети не скупятся на теплые слова, которые вы, безусловно, заслужили.

ЦИФРА

В миллионном Челябинске 230 тысяч семей. В них растет 275 тысяч детей. 6,5 тысячи — многодетные.