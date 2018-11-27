«Комсомолка» поздравила жительниц Челябинска с Днем матери

Заниматься семьей, конечно, хорошо. Но и о себе любимой забывать не стоит. Именно поэтому в честь Дня матери «Комсомольская правда» совместно с сетью салонов лазерной эпиляции «Клеопатра» устроила конкурс для мам.

Согласно условиям конкурса, участница должны были прислать фото и рассказать о своей семье. А посетители сайта chel.kp.ru голосовали за понравившиеся фотографии.

В честь Дня матери и своего 20-летия сеть салонов лазерной эпиляции «Клеопатра» подготовила победительницам небывалые подарки.

Лидеру онлайн голосования Ольге Дороховой вручили сертификат на лазерную эпиляцию номиналом в 5000 рублей.

Серебряному призеру нашего фотоконкурса Марине Ветровой достался сертификат номиналом в 3000 рублей.

— О конкурсе узнала в социальных сетях, сразу решила участвовать. Просила друзей поддержать меня, я давно мечтала посетить этот салон, и вот мечта сбылась, спасибо «Комсомолке»! — делится эмоциями победительница.

А «бронза» конкурса и сертификат на 1000 рублей подарили Наталье Ивановой.

Напоминаем, сеть салонов лазерной эпиляции «Клеопатра» предоставляет эффективные и безопасные услуги. Эпиляция проводится с помощью лучшей лазерной системы с минимальным количеством процедур. Процедуры проводят профессиональные врачи-дерматокосметологи.

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