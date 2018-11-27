Все флаги в гости к нам. В Челябинске пройдет ознакомительная встреча глав регионов государств-членов ШОС

В начале декабря в Челябинск приедут 30 руководителей заинтересованных регионов Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России обсудят вопросы содержательного наполнения создаваемого Форума глав регионов ШОС.

Впервые предложение провести Форум глав регионов государств — членов ШОС в Челябинске губернатор Борис Дубровский озвучил в 2015 году.

Инициатива губернатора по созданию и учреждению нового формата международного регионального взаимодействия была поддержана на заседании Совета глав государств-членов ШОС в июне 2017 г в Астане.

На заседании Совета в июне 2018 г в Циндао было решено первое мероприятие в новом формате провести до конца 2018 года.

В октябре на заседании глав Правительств стран ШОС в Душанбе председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев пригласил представителей стран ШОС на встречу в Челябинск.

— Мы ждем гостей на ознакомительной встрече. Она будет посвящена теме межрегионального сотрудничества как фактора обеспечения устойчивого развития государств, — отметил губернатор Дубровский.

Деловая программа ознакомительной встречи глав регионов государств-членов ШОС запланирована на территории гостиничного комплекса «Березка». Готовы переводчики с китайского и английского, готов корпус волонтеров.