По губернаторской программе «Реальные дела» в селе Демарино отремонтирован ДК «Прометей»

«Реальные дела» — проект губернатора Бориса Дубровского, инициированный в 2015 г для устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов. За это время на решение наиболее острых проблем из областного бюджета направили более 2,2 млн руб. Решено более пяти тыс больших и малых проектов в благоустройстве, ремонте дорог, строительстве новых котельных и газификации, капремонта дворцов культуры, больниц, школ.

В 2018 г по программе города и районы получили более 500 млн руб. В 2019 г по предложению губернатора финансирование программы будет увеличено.

Капремонт дворца культуры демаринцы очень ждали.

— Благодаря программе «Реальные дела» мы заменили кровлю, реконструировали зрительный и танцевальные залы, фойе, обновили кресла. Для селян это большое событие, — сказал первый замглавы Пластовского района Андрей Пестряков.