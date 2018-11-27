2018-11-27T16:05:50+03:00
Общество

По губернаторской программе «Реальные дела» в селе Демарино отремонтирован ДК «Прометей»

Более 6 млн руб в Пластовском районе пошли на решение острых проблем
Ольга АНТОНОВА
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Ремонт ДК стал для селян большим событием. Фото: Николай СТУПИКОВ.Ремонт ДК стал для селян большим событием. Фото: Николай СТУПИКОВ.
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«Реальные дела» — проект губернатора Бориса Дубровского, инициированный в 2015 г для устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов. За это время на решение наиболее острых проблем из областного бюджета направили более 2,2 млн руб. Решено более пяти тыс больших и малых проектов в благоустройстве, ремонте дорог, строительстве новых котельных и газификации, капремонта дворцов культуры, больниц, школ.

В 2018 г по программе города и районы получили более 500 млн руб. В 2019 г по предложению губернатора финансирование программы будет увеличено.

Капремонт дворца культуры демаринцы очень ждали.

— Благодаря программе «Реальные дела» мы заменили кровлю, реконструировали зрительный и танцевальные залы, фойе, обновили кресла. Для селян это большое событие, — сказал первый замглавы Пластовского района Андрей Пестряков.

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