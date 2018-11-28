Инвалидность и успех совместимы!

7 декабря, в Екатеринбургской школе-интернате № 10 пройдет профориентационное мероприятие «Мое будущее начинается сегодня». Его участниками станут 45 старшеклассников с нарушениями зрения.

Организатором выступает Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья Челябинского государственного университета (РУМЦ ЧелГУ), в чьи задачи входит формирование эффективной системы профессиональной ориентации и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на Урале.

На лекции-тренинге «Как найти себя в профессиональной деятельности» преподаватель кафедры специальной и клинической психологии Александра Рябинина расскажет, как при выборе профессии совместить желание, возможности и финансовые потребности.

Возможности вовлечения в современное информационное пространство для участников раскроет заместитель декана математического факультета по довузовскому образованию Валерия Насыпова.

Также школьники сыграют в интеллектуальную игру «Как не потеряться в мире профессий» и проконсультируются у психолога-профориентолога.

По итогам мероприятия все участники получат памятные подарки, а самые активные — ценные призы.

Встреча пройдет в Екатеринбургской школе-интернат № 10 по адресу: г. Екатеринбург, Краснофлотцев, 8а. Начало в 13 часов.