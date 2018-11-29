«Красиво отчитались!». Губернатор Дубровский недоволен качеством уборки Челябинска

Всю ночь со среды на четверг в Челябинске шел снег. О циклоне синоптики предупреждали заранее, но утром город встал в пробках: заторы оценивались в 10 баллов! Засыпаны тротуары. Вдоль бордюров дорог скопились снежные валы. Пассажиры общественного транспорта на остановках вышагивали в грязную снеговую кашу.

Таксисты взвинтили цены. Утренний тариф на поездку начинался от 300 рублей.

«ПОДРЯДЧИК ВСЕ ВЫПОЛНЯЕТ»

В четверг, 29 ноября, врио главы Челябинска Владимир Елистратов проспекты Ленина, Комсомольский, Победы и ул. Кирова.

— В понедельник утром на аппаратном совещании я сказал о неудовлетворительном состоянии проезжей части, которое увидел по пути на работу. С замом по дорожному хозяйству Владимиром Алейниковым и представителями подрядчика «Южуралмост» мы определили ключевые моменты. И уже сегодня посмотрели, как это реализуется в «боевых условиях». Я удовлетворен увиденным. Подрядчик все выполняет, по крайней мере на главных городских артериях, — сказал Владимир Елистратов.

На улицы вышло 150 уборочных машин.

Претензии у врио главы города есть к главами районных администраций: снег не убран в жилых кварталах.

Чудеса! В центре города дворники вышли на работу спозаранку. В "спальных" районах дворы завалены снегом. Фото: cheladmin.ru

У ЛЮДЕЙ ИНОЕ МНЕНИЕ

Соцсети взрываются негодованием: «Показуха перед начальниками! Нужно было заехать на второстепенные улицы. Убирали там, где ехало начальство!».

Вот и губернатор Борис Дубровский недоволен качеством уборки снега в Челябинске:

— Красиво отчитались. Но народ стоит в пробках, опаздывает на работу. У нас какие-то свои оценки, у людей — свои и эмоциональные. Подрядчик будет мобилизован на уборку снега так, если будем мобилизованы мы.

БЕЗ СОЛИ НИКУДА

У горожан по-прежнему много вопросов к используемым на дорогах реагентам. После обработки дороги наполняются грязной снеговой «кашей». Портится обувь, машины покрываются разъедающей краску грязью. Горожане требуют вернуть на улицы механическую уборку. Петиция в интернете набирает голоса.

Однако представители подрядчика по уборке дорог, компании «Южуралмост», уверены: бороться со снегом нужно реагентом.

— Против гололеда мы используем солевой раствор. Если не обрабатывать дороги, будет небезопасно ездить. Два года назад использовалась песко-соляная. Теперь мы ее заменили на более безопасную.

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