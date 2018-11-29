Опора экономики. Борис Дубровский открыл III межрегиональный форум малого бизнеса

— Мы всегда рады принимать у себя гостей, и рады вдвойне, когда организуем совместные мероприятия с нашим стратегическим партнером — «ОПОРОЙ России». И конечно гордимся оказанной нам честью, поскольку выбор места проведения в пользу Челябинской области прямо говорит о признании системы нашей работы с малым бизнесом в качестве образцовой, — обратился с приветственным словом к участникам Форума губернатор Борис Дубровский.

По словам главы региона, в Челябинской области завершился важный этап процесса перезагрузки системы поддержки и развития малого бизнеса. Успешно работает МФЦ для предпринимателей «Территория бизнеса». В нем дислоцируется Фонд развития промышленности, Центр инжиниринга, Центр предоставления гарантий, Центр микрофинансирования.

— Мы идем дальше и развиваем сеть МФЦ для бизнеса в других муниципалитетах, — подчеркнул Борис Дубровский.

В работе Форума малого бизнеса в этом году принимают участие 500 представителей бизнеса и органов власти из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Кургана, Ульяновска, Уфы, Казани и других городов России.

Форум призван помочь определить проблемы и потребности, которые есть сегодня у предпринимателей. На нем обсуждаются вопросы защиты прав предпринимателей, взаимодействия бизнеса и заказчиков, доступ предприятий к инженерным сетям, государственные и корпоративные закупки, межрегиональное сотрудничество и международная кооперация.