Строительство к саммитам ШОС и БРИКС идет в графике

Губернатор Борис Дубровский большие стройки к саммитам ШОС и БРИКС-2020 в Челябинске объезжает регулярно. Иногда и в выходной день, спозаранку. На неделе к нему подключился полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

До того полпреда знакомили с объектами в августе. В этот раз позитивные изменения он увидел на всех стройках.

АЭРОПОРТ

Первым пунктом поездки стал аэропорт. Здесь, на средства частного инвестора, компании «Новапорт», строится терминал внутренних вылетов. Стройка здания площадью в 20 тыс. кв. м идет по графику, круглосуточно. Трехэтажный терминал будет введен в строй в декабре 2019 года.

К слову, аэропорт работает в привычном графике. Более того, с переходом на зимнее расписание добавились направления. Только в Москву ежедневно вылетает 11 самолетов. Открывается рейс на Казань.

Строительством аэродрома занимаются федеральные структуры.

В октябре Правительство РФ перенесло на более ранний срок финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы. С такой просьбой к председателю федерального правительства Дмитрию Медведеву обращался губернатор Борис Дубровский. Первый транш, в миллиард рублей, поступит в регион уже в нынешнем и будущем году.

Масштабная реконструкция аэродромного комплекса уже начата.

27 ноября был подписан госконтракт между заказчиком, «Росавиацией», и подрядчиком — компанией «Центродорстрой», и в этот же день подрядчик приступил к работе. Выгорожена часть перрона. Неподалеку от аэропорта развернут строительный городок, проложены временные коммуникации и дорога.

Аэропорт «Челябинск»: время перемен! Фото: Сергей Куклев.

«ПРИШЛО ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ»

— Подрядчик для аэродрома выбран «Росавиацией». Заключен государственный контракт на реконструкцию аэродрома. Компания «Центродорстрой» приступила к разборке искусственных покрытий аэродрома, уложенных еще в 60-е годы ХХ века. Конечно, пришло время реконструкции и развития. Нужно увеличивать число мест стоянок для тяжелых воздушных судов. Демонтируется 100 тыс. кв. м. Будет уложено 280 тыс. кв. м, — говорит технический директор Челябинского аэропорта Алексей Слюняев.

Вместо 29 мест стоянок самолетов появится 50 мест. Будут две новые рулежные дорожки. Полностью заменится периметр ограждения аэродромного комплекса — вместо нынешних бетонных современные светопрозрачные. По периметру появится более 120 видеокамер охраны. А новое светосигнальное оборудование позволит сажать суда в режиме «слепой посадки», что соответствует третьей категории ИКАО. Третьей категории, напомним, нет нигде в аэропортах на Урале.

Демонтаж и подготовительные работы продлятся до весны, а уже в следующем строительном сезоне подрядчик возведет новое поле. Кроме того, предстоит выполнить большой объем работ инженерных коммуникаций. Окончательно аэродром будет готов к работе к маю 2020 года.

«ТАГАНАЙ-2020»

Те, кто бывает на ул. Труда, видят в режиме он-лайн, как возводится главное здание для заседания саммитов. Конгресс-холл «Таганай-2020» фактически наполовину построен.

Возведена правая часть пятиэтажного здания. Сейчас внутри монтируются перегородки, колонны цоколя и подпорной стены. Строится левая часть здания: идет монтаж перекрытий четвертого этажа. Кстати, инвестору одобрено предоставление областных госгарантий для получения кредита в размере 1 млрд рублей.

Срок сдачи объекта — IV квартал 2019 года.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

На набережной, в районе цирка, идет монтаж основания фундамента для двух стеклянных башен общественно-делового центра «Крылья». Проект 37-этажного здания точно по графику проходит главгосэкспенртизу, решение по документации ожидается в декабре.

Заключены договоры технологического подключения к инженерным сетям ресурсоснабжения. Еще летом со дна реки вынесены ветхие канализационные коммуникации. Идут подготовительные работы по устройству фундаментов и подпорной стены набережной.

Срок сдачи объекта — I квартал 2020 года, к моменту ввода в эксплуатацию также будет благоустроена прилегающая территория. По графику здание должно быть возведено весной 2020 года.

ГОСТИНИЦА НА ВАСЕНКО, 94

Надоевший горожанам долгострой в самом центре города наконец преображается. На ул. Васенко, 94, к саммитам появится трехзвездочная гостиница.

У шестиэтажного корпуса будут подземная парковка, спортзал, офисы и SPA-зона. В гостинице запланировано 72 номера.

Стройка идет без остановок.

— У нас есть все технологии для того, чтобы строить и в зимний период. Бетон идет с присадками, с подогревом. Ясно, что будут созданы тепляки, чтобы обеспечить теплом рабочих. В целом сезонное удорожание всегда присутствует, сезонное замедление присутствует всегда на стройке. Мы в своих планах это учитываем, это никак не отразится на сроках сдачи, — подчеркнул Борис Дубровский.

О РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛКИ

Кроме возводящихся объектов капитального строительства полпред президента в УрФО и губернатор обсудили решение важнейших для Челябинска экологических вопросов. Перемены к лучшему — это задача, поставленная главой государства. Один из ее важных компонентов — ликвидация свалки в центре города.

Как отметил губернатор, закрытие свалки — ключевое решение, оно позволит перейти к рекультивации. Город избавится от значительного объема выбросов вредных веществ. Например, формальдегида и свалочного газа.

Сейчас, по словам губернатора Бориса Дубровского, ожидается решение федерального центра по выбору единственного поставщика работ по рекультивации свалки. Стоит задача закончить работы до конца 2020 года, а в 2021-м перейти к внешним изменениям на этой территории.

— Такую задачу перед нами ставит президент, такую задачу ставит руководитель рабочей группы, которая занимается подготовкой к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, — сказал Дубровский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов:

— Есть серьезные позитивные изменения на всех объектах. По аэропорту выполнен большой объем работ. Определен подрядчик, он приступил к реконструкции аэродрома. Значит, взлетно-посадочная полоса будет сдана в срок. В графике идут все текущие работы на других объектах, и я не вижу, что могло бы помешать срокам их сдачи.