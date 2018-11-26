2018-11-29T15:57:07+03:00
Общество

16 тысяч южноуральцев посетили дискуссионные площадки по проекту «Реальные дела»

Скоро местные власти передадут в областное правительство списки программы на 2019 год
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Программа "Реальные дела" инициирована губернатором Борисом Дубровским. Фото: gubernator74.ruПрограмма "Реальные дела" инициирована губернатором Борисом Дубровским. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Проект «Реальные дела» инициирован губернатором Борисом Дубровским в 2015 г. На решение острых вопросов из областного бюджета направлено более 2,2 млн руб. Исполнено более 5 тыс больших и малых проектов.

В нынешнем году программа продолжилась. Между городами и районами распределено более 500 млн руб. В 2019 г по предложению губернатора финансирование программы будет увеличено.

Пункты адресной программы в регионе обсуждали на дискуссионных площадках. Всего в области провели около 70 обсуждений. Повсюду участники заявили об эффективности губернаторской программы и необходимости ее продолжения.

Южноуральцы просили о сохранении зеленых зон и создании новых скверов, ремонте дорог, внутридворовых проездов, тротуаров, уличного освещения, реконструкции старых спортивных площадок и обновлении школ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подключиться к «цифре». По решению Бориса Дубровского южноуральские льготники получат компенсацию
Жителю Челябинска, которого зажало между машинами в тройном ДТП, срочно требуется кровь
Жители Челябинска смогут летать в Казань самолетом
В Челябинске обиженный мужчина поджег авто своей бывшей
Поддержать новоселов. Десять медиков, переехавших на село, получат компенсации
Пропавшую в Еманжелинске два назад девушку нашли в Челябинской области
В Челябинске пройдет сессия Петербургского международного экономического форума
Борис Дубровский поручил создать ЖСК для бюджетников и многодетных
Социологи рассказали, почему жители Челябинска не смогут договориться о судьбе уличной торговли
Мужчина на квадроцикле провалился под воду в Челябинской области
В Челябинске утром пробки 9 баллов
У Центра СПИДа в Челябинске появился филиал на ЧТЗ
Суровый Миасс: восьмилетняя девочка потеряла на улице гантель
В Челябинской области попал на видео мужчина, гуляющий по улицам босиком
В Челябинской области браконьеры начали готовиться к Новому Году
Пьяный житель Челябинска угнал иномарку, чтобы покататься
Школьницу с изрезанной рукой ищут все экстренные службы Челябинской области
Избран новый глава Еткульского района
Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню цифровизации
К Новому году в Челябинске пустят трамваи и троллейбусы, украшенные гирляндами
Кыштым развивает детский туризм