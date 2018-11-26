16 тысяч южноуральцев посетили дискуссионные площадки по проекту «Реальные дела»

Проект «Реальные дела» инициирован губернатором Борисом Дубровским в 2015 г. На решение острых вопросов из областного бюджета направлено более 2,2 млн руб. Исполнено более 5 тыс больших и малых проектов.

В нынешнем году программа продолжилась. Между городами и районами распределено более 500 млн руб. В 2019 г по предложению губернатора финансирование программы будет увеличено.

Пункты адресной программы в регионе обсуждали на дискуссионных площадках. Всего в области провели около 70 обсуждений. Повсюду участники заявили об эффективности губернаторской программы и необходимости ее продолжения.

Южноуральцы просили о сохранении зеленых зон и создании новых скверов, ремонте дорог, внутридворовых проездов, тротуаров, уличного освещения, реконструкции старых спортивных площадок и обновлении школ.