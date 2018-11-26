Аншлаг! Обсуждение программы «Реальные дела» в Кыштыме проходит при полных залах

Дискуссионные площадки в Кыштыме, кажется, собрали весь город. Тема заинтересовала 120 человек. Глава Кыштыма Людмила Шеболаева рассказала об итогах программы «Реальные дела-2018». А далее кыштымцы выдвинули 25 предложений по благоустройству и развитию города. Люди хотят перемен: обустроить тротуары, благоустроить территории детсадов, построить спортплощадки, отремонтировать фасады школ, отремонтировать внутриквартальные проезды.

— Кыштымцы предлагают приобрести современную коммунальную технику для качественной зимней уборки дорог и грейдирования дорог в частном секторе. В центре города жители хотели бы видеть благоустроенной еще одну набережную: от машобъединения до физкультурно-спортивного комплекса,- рассказывает замглавы Кыштыма Алексей Заикин.

Какие объекты войдут в проект следующего года — зависит от итогов голосования жителей.

Финальный перечень «Реальных дел-2019» будет сформирован после проведения трех площадок и опубликован в газете «Кыштымский рабочий».