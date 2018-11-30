Борьба с нелегальной занятостью и «серыми» зарплатами: как на Южном Урале развивается социальное партнерство

Своевременная выплата заработной платы, официальное трудоустройство, создание благоприятных условий для работников и работодателей, поддержка со стороны властей и разработка программ социально-экономического развития региона — все это объединяется понятием социального партнерства.

Социальное партнерство в Челябинской области начало свое становление с 1992 года. Вот уже более 20 лет на Южном Урале выстроены партнерские отношения: «Правительство — бизнес — профсоюзы» и отлажено взаимодействие между сторонами социального партнерствав реализации Регионального трехстороннего соглашения.

С 2017 года уполномоченным органом по развитию социального партнерства в Челябинской области является Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области (далее — Главное управление).

Три стороны партнерства

Согласованная работа государства, бизнеса и профсоюзов через систему социального партнерства — значимый ресурс развития Челябинской области и муниципальных образований.

Оптимальной площадкой для этого являются трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений различного уровня.

Для повышения роли таких комиссий вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ и региональное законодательство.

Например, статья 35.1 ТК РФ, устанавливает механизм участия комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в процедурах подготовки и обсуждения проектов законодательных, нормативных правовых и иных актов органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере труда на федеральном, региональном и территориальном уровнях социального партнерства. Положения данной статьи ТК РФ гарантируют органам социального партнерства реализацию государственной политики в сфере труда.

На заседании секретариата Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 14 апреля 2017 года органам государственной власти региона указано обратить особое внимание на выполнение этих требований.

Также главам муниципальных образований Челябинской области рекомендовали внести изменения в нормативные акты для согласования решений в сфере труда и социально-экономического развития с местными координационными советами профсоюзов, а органам исполнительной власти области — рассмотреть вопрос о включении в состав Общественных советовпредставителей Федерации профсоюзов региона.

В итоге в мае текущего года в состав 17 Общественных советов при органах исполнительной власти Челябинской области входили и активно работалидевять представителей Федерации профсоюзов, а в четырех Общественных советах запланировано включение представителей профсоюзов в 2018-2019 годах.

Комиссия решает сложные вопросы

Челябинская областная трехсторонняя комиссия (далее — Комиссия) регулирует социально-трудовые отношения и социально-экономические интересысторон социального партнерства в нашем регионе.

Например, в работу комиссии включено ежегодное расширенное заседание в рамках Всероссийской недели действий «За достойный труд» в режиме видеоконференции с участием представителей всех 43 муниципальных образований Челябинской области. С 2018 года в практику работы Комиссии и ее секретариата вошли выездные заседания. В этом году они рассматривали и принимали решения по самым актуальным вопросам социально-трудовых отношений организацийв Саткинском и Нязепетровском муниципальных районах Челябинской области.

Напомним, сейчас на территории Челябинской области действуют три областных закона: «О Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», «О территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений» и «О правах профессиональных союзов в сфере социально-трудовых отношений и гарантиях их профессиональной деятельности в Челябинской области». Они регулируют работу сторон социального партнерства и трехсторонних комиссий на уровне области и муниципальных образований.

В интересах работников

Одна из главных задач сторон социального партнерства Челябинской области — разработка и реализация Регионального трехстороннего соглашения между Федерацией профсоюзов Челябинской области, Челябинской областной ассоциацией работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством Челябинской области (далее — Региональное соглашение).

Цели соглашения — устойчивый экономический рост Челябинской области, развитие конкуренции, ликвидация нелегальной занятости населения и легализация заработной платы, формирование благоприятного социального климата в обществе и предотвращение социально-трудовых конфликтов, повышение уровня жизни и самореализации населения, защита социально-экономических прав всех слоев населения и развитие социального партнерства на территории нашей области.В декабре 2017 года в десятый раз стороны социального партнерства заключили данное соглашение и приняли на себя обязательства в самых социально-значимых сферах деятельности на 2018-2020 годы.

Стороны социального партнерства рассматривают вопросы состояния условий и охраны труда, а также разрабатывают меры по сохранению здоровья работников на производстве. Например, это касаетсядиспансеризации. Стороны взяли на себя обязательства содействовать проведению дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики работников, совершенствовать профилактические меры противодействия распространению ВИЧ/СПИД.Устойчивое развитие экономики региона также позволило повысить эффективность профилактики профессиональных рисков на производстве.

В настоящее время стороны социального партнерства Челябинской области подготовили и согласовали дополнения в действующее Региональное трехстороннее соглашение. Они направлены на решение вопросов профилактики инфекционных и социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма на рабочих местах, а также на содействие организации выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» работниками организаций области. Так в процессе обсуждения дополнений в Региональное соглашение Федерация профсоюзов предложила усилить пункт 8.3.4, согласно которому работодатели берут на себя обязательства по установлению в коллективных договорах порядка участия представителей работников в управлении организацией. Это предложение поступило после изменений в ТК РФ, которые дают право представителям работников на участие в заседаниях коллегиального органа управления организации с правом совещательного голоса. После активного обсуждения этого вопроса сторонами социального партнерства былорешено проводить совместные мероприятия с участием областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» для передачи практического опыта участия представителей работников в органах управлении организацией.

В то же время эксперты отмечают, что, поданным на 28 ноября 2018 года, соглашениямежду администрациями районов и городских округов, территориальными объединениями работодателей и ассоциациями профсоюзов заключены лишь в 35 из 43 муниципальных образований Челябинской области. Нет действующих территориальных соглашений в Агаповском, Брединском, Кизильском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Саткинском и Чесменском муниципальных районах.

Главная причина этого — отсутствие в муниципальных образованиях юридически оформленных территориальных объединений работодателей. В настоящее время их всего десять. Именно это является наиболее актуальной задачей для сторон социального партнерства.

Коллективный договор

Очень важным показателем социального партнерства в разрезе защиты социально-трудовых прав работников является развитие коллективно-договорного регулирования в организациях Челябинской области. По данным администраций муниципальных районов и городских округов региона, на 1 января 2018 года в организациях области действует 3070 коллективных договоров, которыми охвачены 38% всех работников области.

Однако подавляющее количество работодателей не прибегает к данному документу. Наиболее ярко это проявляется в организациях малого и среднего предпринимательства, где из 124293 организаций коллективные договоры заключены только в 205 (0,16%).

В то же время хорошим стимулом для работодателей Челябинской области по развитию коллективно-договорного регулирования и социальных программ для работников и населения является участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и новом областном конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель года», который проводится на Южном Урале с 2010 года. Главная задача регионального этапа конкурса — выявление организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.Так в 2018 году подано десять заявок от пяти организаций по девяти номинациям. Четыре организации, победители регионального этапа, продолжат участие в конкурсе на федеральном уровне.

До 2018 года в Челябинской области проводился конкурс «Коллективный договор — основа защиты социально-трудовых прав работников». Однако с появлением объединенного конкурса «Лучший социальноответственный работодатель года» добавились новые номинации, связанные с повышением социальной ответственности работодателей.С 8 июня по 1 октября 2018 года было подано 249 заявок по пяти номинациям. Итоги областного конкурса подвели 8 ноября, абсолютными победителямистали 11 организаций. Их награждение пройдет на заседании Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в декабре 2018 года.

Экономика на подъеме — зарплаты растут

По мнению экспертов, экономика Челябинской области находится на подъеме, область сохраняет лидирующие позиции по целому ряду направлений. Все это позволяет поддерживать стабильность в социальной сфере, развивать партнерские отношения между бизнесом и профсоюзами.

В конце прошлого года и в начале текущего на федеральном уровне приняты значимые решения в отношении повышения заработной платы низкооплачиваемых категорий работников.

Так с 1 мая 2018 года размер минимальной заработной платы на территории Челябинской области увеличился и составил 12837,45 рубля.Также в регионеудалось довести до 120% обеспеченность трудоспособного населения минимальной заработной платой.Для этого из областного бюджета выделили 3 351 900 000 рублей, что коснулось 57600 работников бюджетного сектора Челябинской области.

Для исполнения требований федерального законодательства о минимальном размере оплаты труда с 1 января 2019 годадополнительные расходы консолидированного бюджета Челябинской области составят 832,6 млн. рублей для повышения заработной платы 58 400 работникам областных государственных и муниципальных учреждений.

С1 мая 2018 года минимальная заработная платапо сравнению со вторым полугодием 2017 годавыросла на 63,5 %. Такого высокого роста минимальной заработной платы работников ранее никогда не наблюдалось в Челябинской области.

Правительство Челябинской области учитывает ширину охвата работающего населения, состоящего в профсоюзах. Благодаря активной деятельности профсоюзов и гибкой политики бизнеса удается выстраивать более конструктивный диалог с работниками, внимательнее относиться к настроению рабочих масс. Бюджет Челябинской области остается социально ориентированным на 70%. А это показатель стабильности роста экономики и хороших перспектив развития социального партнерства в регионе.

Бизнесменов приглашают к партнерству

Экономическую основу нашего региона составляют крупные промышленные предприятия. На них еще с советских времен сохранились профсоюзные организации и традиции их взаимодействия с руководителями предприятий. В современных условиях именно на промышленных предприятиях наблюдается наиболее стабильная положительная динамика в сфере социального партнерства.

В то же время на предприятиях и организациях среднего, малого бизнеса и микропредприятиях преобладают неформальные отношения между работодателями и работниками. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности сторон социального партнерства является вовлечение организаций малого и среднего бизнеса. Это позволит улучшить предпринимательский климат, успешнее развивать инфраструктуру и сферу услуг, а также снизить уровень безработицы в регионе.