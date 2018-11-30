ВИЧ не приговор: в Челябинске открылся новый, современный корпус Центра по профилактике и борьбе со СПИДом

Два этажа капитально отремонтированного здания, коридоры и кабинеты которого оборудованы под современные стандарты, которые включают в себя и функцию «доступной среды» (для людей с ограниченными возможностями). Это второе здание в Челябинске, где базируется Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Кабинеты УЗИ, ФОГ, ЛОРа, окулиста, врача-дерматолога, психологов, стоматологический кабинет, детское отделение, новый улучшенный кабинет для приема беременных женщин, детская комната… По сути — это полноценная поликлиника, оснащенная по последнему слову техники, где работает порядка 200, в том числе, и узкопрофильных специалистов. Центр ежедневно может обслуживаться до 500 пациентов.

Евгений Редин остался доволен подготовкой медучреждения к работе с пациентами.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что в Центре сегодня работают и два выездных мобильных пункта — оборудованные на базе автомобилей «Газель». В них каждый может анонимно пройти тест на ВИЧ и узнать свой статус. Близлежайшее мероприятие — День борьбы со СПИДом, который отмечается во всем мире 1 декабря. В Челябинске акция пройдет в ТРК «Горки» с 15.00 до 19.00. Рядом с ТРК и внутри одновременно будут работать три мобильных пункта тестирования на ВИЧ.

Создать комфортную, доступную медицинскую среду

На открытии Центра первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин отметил, что развитие системы здравоохранения для жителей Челябинской области, как и для всей страны — это одна из важнейших задач.

— Принято считать, что ВИЧ-инфекция — чума XX или даже XXI века. Сегодня стереотип опровергается, поскольку это абсолютно контролируемое, управляемое заболевание. И именно благодаря достижениям современной медицины, благодаря, в том числе, и открытию таких центров. Это совершенно новый объект, где люди будут получать целенаправленную, качественную, своевременную и необходимую помощь. По уровню оснащения, материальной базы он по праву может считаться одним из лучших в России.

Маргарита Радзиховская, главный врач Центра.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вместе с тем, нужно понимать, что число заболевших этим вирусом довольно внушительное, и у нас есть возможность эффективно лечить людей. Центр обеспечен всеми необходимыми препаратами. Со стороны областного бюджета также идет финансирование этого направления. ВИЧ-инфекция сегодня -не приговор. Лечение этого заболевания, повторю, сегодня находится под контролем.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом — один из значимых областных проектов, призванный создать комфортную, доступную медицинскую среду. Здесь созданы все условия для пациентов и для работы самого персонала, — сказал на торжественном открытии Евгений Редин.

Главный специалист Минздрава России Евгений Воронин Евгений Воронин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Принцип доброжелательности

По словам главного врача Центра СПИДа Маргариты Радзиховской медучреждение будет работать по принципу «Доброжелательной поликлиники», где откликаются на нужды и запросы каждого пациента, оказывают качественную медицинскую помощь, ориентируясь на мировые стандарты, которые обозначаются одним понятием: «выявляем и лечим».

— Пациенты, которые получают качественное лечение, живут долго и безопасно для себя и окружающих. Они в полном объеме получают дорогостоящее лекарственное обеспечение. Основная часть препаратов идет по линии федерального бюджета, но и область принимает в этом существенное участие. Мы должны и будем стремиться к тому, чтобы свести число заболевших к минимальному значения, даже к нулевой отметке. Некоторые боятся проходить тест на ВИЧ, не хотят знать результат. Но страхов быть не должно: чем раньше человек узнает о заболевании, тем раньше начнет наблюдаться у специалиста и ему будет назначено лечение, благодаря чему он будет жить долго и качественно, — отметила Маргарита Радзиховская.

Один из мобильных пунктов, где каждый может анонимно пройти тест на ВИЧ и узнать свой статус.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Команда профессионалов

Главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук Евгений Воронин подчеркнул, что Челябинская область является одним из лидеров по противодействию ВИЧ-инфекции в России:

— Главное, что у вас сложилась прекрасная команда профессионалов. Результаты в сфере профилактики, диагностики и лечения этого заболевания впечатляют: более 75 процентов, живущих в регионе с ВИЧ-инфекцией, выявляются на ранней стадии. По уровню диагностики этого заболевания ваш регион в числе лидеров.

В Челябинской области были планы по открытию такого Центра, и отрадно, что у вас слова не расходятся с делами. Безусловно, это показатель отношения региона к проблеме ВИЧ-инфекции. Центр по уровню оснащения, количеству профессиональных специалистов по всем направлениям, может являться эталоном для других медицинских учреждений такого профиля в России, — сказал Евгений Воронин.

Стоматологический кабинет Центра.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Радзиховская, главный врач Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями:

— Два года назад в России была принята Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции. В ней отражены основные направления — тестирование населения, профилактика, качество и доступность медицинской помощи. И эта важнейшая программа реализуется у нас в регионе.

Мы благодарны за поддержку руководству области, региональному и федеральному Минздраву за то, что мы получили такой современный, прекрасно оснащенный корпус. Со своей стороны мы постараемся выполнить все приоритетные направления государственной стратегии развития системы здравоохранения, добиться хороших результатов. Один из них довольно показателен уже сегодня: на протяжении последних трех лет идет снижение заболеваемости ВИЧ-инфекций почти на 10 процентов, а передача ВИЧ от матери к ребенку составляет 1,1 процента. Это очень высокий результат. Но на этом мы не должны и не будем останавливаться.

ЦИФРА

50 миллионов рублей — столько средств из областного бюджета было вложено в реконструкцию нового здания Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, эти средства также пошли на оснащение оборудованием медицинского учреждения.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

г. Челябинск, ул. Шуменская, 16 (район Сада Победы). Телефон (351) 214-99-01

Часы работы

Понедельник-пятница: 7.30 — 18.00

Суббота: 8.00 — 15.40

Выходной: воскресенье

www.спидцентр.рф, e-mail: chelaids@mail.ru

Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями также работает в рамках системы Министерства здравоохранения Челябинской области «Талон-здрав» talon.zdrav74.ru, где можно записаться на прием к врачу Центра, увидеть расписание работы специалистов.

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным Челябинского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в прошлом году было выявлено 4435 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 0,6 процента ниже показателя годом ранее. Для сравнения: в России в прошлом году ежегодный прирост новых случаев ВИЧ-инфекции составил 1 процент (в предыдущие годы показатель был не меньше 8-10 процентов).

Сегодня в регионе более 33 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан. В основном это люди трудоспособного возраста. Сегодня в Челябинской области антиретровирусные препараты получают более 16 тысяч пациентов, большая часть из них — жители Челябинска.

В регионе на каждые 100 тыс. человек приходится почти по 1,2 тысячи больных ВИЧ-инфекцией.