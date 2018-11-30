2018-11-30T11:57:06+03:00
Общество

«Армия волшебников»: в Челябинской области 10 тысяч волонтеров

Борис Дубровский поддержал проекты южноуральских добровольцев
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Губернатор Борис Дубровский встретился с волонтерами. Фото: gubernator74.ruГубернатор Борис Дубровский встретился с волонтерами. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Нынешний год президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом добровольца. Глава государства обращает внимание на важность волонтерского движения.

«Армия волшебников» Челябинской области — это 10 тысяч помощников-добровольцев.

5 декабря в стране отметят День волонтер. В преддверии праздника губернатор Борис Дубровский обсудил с активистами движения ребятами социально значимые проекты. Говорили о подготовке волонтеров к работе на международных саммитах ШОС и БРИКС в Челябинске.

— Год волонтера был очень насыщенным. Я регулярно встречался с волонтерами на различных спортивных, деловых, социально значимых мероприятиях. Ваша работа видна и приносит результат. Это самое важное, — подчеркнул губернатор. — В Челябинской области складывается инфраструктура развития волонтерства. В этом году открыт региональный центр серебряного волонтерства, который объединяет людей старшего поколения с активной жизненной и гражданской позицией. В 2019 году откроется центр подготовки волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС. Это наша ключевая тема на следующий год. В 2020 году Челябинску доверена огромная честь представлять Российскую Федерацию перед лицом международного сообщества, и мы должны соответствовать высокому статусу столицы саммитов».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Аварийные «дома-призраки» в Металлургическом районе Челябинска начали сносить
В торговых центрах Челябинска бесплатно привьют от гриппа
Житель Челябинской области «занимировал» дом, потому что сожительница не открыла ему дверь
В Челябинской области пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире
В Челябинской области на адресной табличке перепутали инициалы Юрия Гагарина
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
В Челябинске пенсионеры штурмуют офис несуществующей газовой компании
Жители Челябинска жалуются на устрашающие заборы на Алом поле
Бывший вице-губернатор Курганской области задержан за получение крупной взятки
Водителей троллейбусов и трамваев в Челябинске обяжут представлять себя и кондуктора пассажирам
Иномарка сбила двух парней на зебре в центре Челябинска
Директор МУПа из Челябинской области украл грузовик рыбы
Дрессировщик из Челябинской области выставил на продажу трио верблюдов
Подключиться к «цифре». По решению Бориса Дубровского южноуральские льготники получат компенсацию