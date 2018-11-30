«Армия волшебников»: в Челябинской области 10 тысяч волонтеров

Нынешний год президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом добровольца. Глава государства обращает внимание на важность волонтерского движения.

«Армия волшебников» Челябинской области — это 10 тысяч помощников-добровольцев.

5 декабря в стране отметят День волонтер. В преддверии праздника губернатор Борис Дубровский обсудил с активистами движения ребятами социально значимые проекты. Говорили о подготовке волонтеров к работе на международных саммитах ШОС и БРИКС в Челябинске.

— Год волонтера был очень насыщенным. Я регулярно встречался с волонтерами на различных спортивных, деловых, социально значимых мероприятиях. Ваша работа видна и приносит результат. Это самое важное, — подчеркнул губернатор. — В Челябинской области складывается инфраструктура развития волонтерства. В этом году открыт региональный центр серебряного волонтерства, который объединяет людей старшего поколения с активной жизненной и гражданской позицией. В 2019 году откроется центр подготовки волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС. Это наша ключевая тема на следующий год. В 2020 году Челябинску доверена огромная честь представлять Российскую Федерацию перед лицом международного сообщества, и мы должны соответствовать высокому статусу столицы саммитов».