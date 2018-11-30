Погода в Челябинске на декабрь 2018: ждем оттепели и морозы

В декабре на Урале самые длинные ночи и самые короткие дни. А еще, по традиции, этот месяц считается самым снежным и щедрым на затяжные метели. Другие характеристики декабря могут меняться из года в год и не всегда соответствуют долгосрочным прогнозам синоптиков. Мы узнали, какой будет погода в Челябинске на декабрь 2018.

— Анализ, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью до 69% сделать вывод о том, что в целом холодное полугодие на большей части России будет на уровне и даже выше средних многолетних значений, — говорят в Гидромете.

Для Челябинской области в декабре, январе и феврале синоптики нарисовали погоду в пределах нормы.

РЕКОРДЫ НАШЕГО ГОРОДКА: ОТ +6 ДО -42 ГРАДУСОВ

— Средняя температура воздуха в декабре — это -12-14 градусов. В теплые годы она повышается до -6-8 градусов, в холодные — опускается до -22-25 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и трескучие морозы, однако они приходят на один-три дня, не больше, — уточняют прогноз в Челябинском гидрометцентре.

В этом плане рекордным оказался декабрь 1947 года. Тогда в Челябинске столбик термометра показал +6,5 градусов тепла. В самые морозные дни, а такое бывало чаще, температура падала до -42 градусов.

В этом году, скорее всего, температура будет меняться следующим образом.

Примерно до 14 декабря дневные температуры будут держаться в пределах -7…-10 градусов. Ночью в городе до -15 градусов. Почти все дни пасмурные, солнца мало.

С 15 декабря днем похолодает до -15 градусов, а ночью — до -20. Зато солнечно.

После 20 декабря опять -8…-10 днем и до -17 ночью. Сначала дни будут пасмурными. А ближе к Новому году солнце станет щедрее и ярче.

НА ЗАМЕТКУ

Когда в Челябинске остановится солнце

Астрономы высчитали, что в 2018 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 19.27 по московскому времени (в 21.27 по Челябинску). То есть, ночь с 21 по 22 декабря будет самой длинной в году, а день, соответственно, самым коротким. Как отмечали этот день наши предки, читайте в специальном материале.

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