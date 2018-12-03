2018-12-03T10:16:19+03:00
Общество

Власти Челябинска раскритиковали уборку снега и дорожные реагенты

Районным администрациям досталось за не вычищенные дороги и тротуары, а подрядчику — за лужи после обработки солью
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Вечная проблема Челябинска — это неубранные дворыВечная проблема Челябинска — это неубранные дворыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Осадков в Челябинске выпало еще с гулькин нос, а пробки на дорогах достигают 10 баллов. Все из-за нерасторопности уборщиков: вдоль обочин копятся снежные валы сметенного снега. Проезжая часть словно мукой присыпана: колеса вязнут в каше, машины «ведет» в сторону. Много жалоб на реагенты: после обработки смесью на дорогах разливаются огромные лужи.

В понедельник, 3 декабря, в мэрии устроили разбор полетов. Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников заявил, что с браком работают районные власти. Что они не вычищают трортуары, не убирают снег от поребриков. И пешеходам приходится вязнуть в снежных валах. На остановках общественного транспорта чисто, но в трех шагах снега уже по щиколотку.

«С ЭТИМ НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ»

Вечная проблема Челябинска — это неубранные дворы. Дворники вычищают снег только у подъездов. По тротуарам должна ездить коммунальная техника, однако мини-тракторов днем с огнем не сыскать.

—Надо с этим что-то делать, — заявил Алейников.

Чиновник потребовал от районных глав выводить подрядчиков и управляющие компании на уборку сразу после снегопада, «а не по регламенту».

А врио главы Челябинска Владимир Елистратов заявил, что с подрядчиками нужно жестче работать:

— В договорах прописаны штрафные санкции. Накопилось несколько претензий — договор нужно расторгать.

ДОРОГИ ПЕРЕСОЛИЛИ

А что по реагенту, раздражающему челябинцев? Ведь только в ноябре в мэрию поступило большее 20 жалоб на обработку дорог.

— Мы переговорили с подрядчиком, «Южуралмост» пересмотрит соотношение соли и воды в растворе, — сказал Елистратов.

Напомним, в пятницу, 30 ноября, губернатор Борис Дубровский устроил разнос городским властям за неубранный снег.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вы видите невычищенную дорогу, если вдоль нее скопились груды снега, звоните заказчику работ — в муниципальное бюджетное управление «Управление дорожного хозяйства». Тел (351) (351) 727-46-26 (круглосуточно).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нацепил намордник, чтобы не «звал» на помощь: Житель Челябинска привязал ротвейлера к дереву и оставил умирать
В Челябинской области ищут пропавшие 10 млн рублей, перечисленные за услуги газовщиков
Два сайта, продающие фальшивые ОСАГО и КАСКО, заблокировали после жалобы прокуратуры Златоуста
Убивший жену и ее любовника житель Челябинской области получил 16 лет колонии
Фирма из Екатеринбурга устроит на главной площади Челябинска карнавал ледяных фигур
Под Челябинском сняли на видео, как стреляют танки Т-90 и системы «Град»
300 новых автобусов появится в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
«Как в нашем детстве!» В Челябинской области папы взялись за лопаты, чтобы построить городок для детей
На полигоне в Полетаево по ночам тайно жгут мусор
Неподалеку от «Горок» на автодороге Меридиан «Газель» убила мужчину
В центре Челябинска открылась Почта Деда Мороза
В Челябинске утро началось с 9-балльных пробок на дорогах
Поехали! На улицы Челябинска впервые вышел украшенный огнями электротранспорт
В Челябинской области поймали леща-мутанта
На дачу к жителю Кургана пришел погреться и поесть пеликан
Автомобилисты возмущены: в Зауралье от гололеда дороги посыпают камнями
В Челябинске на улице мужчина пытался поцеловать незнакомого пенсионера
Житель Челябинской области снял на видео продавца, которая готовит булочки прямо на прилавке
В Челябинской области вандалы сломали уличный шкаф с книгами