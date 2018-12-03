Власти Челябинска раскритиковали уборку снега и дорожные реагенты

Осадков в Челябинске выпало еще с гулькин нос, а пробки на дорогах достигают 10 баллов. Все из-за нерасторопности уборщиков: вдоль обочин копятся снежные валы сметенного снега. Проезжая часть словно мукой присыпана: колеса вязнут в каше, машины «ведет» в сторону. Много жалоб на реагенты: после обработки смесью на дорогах разливаются огромные лужи.

В понедельник, 3 декабря, в мэрии устроили разбор полетов. Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников заявил, что с браком работают районные власти. Что они не вычищают трортуары, не убирают снег от поребриков. И пешеходам приходится вязнуть в снежных валах. На остановках общественного транспорта чисто, но в трех шагах снега уже по щиколотку.

«С ЭТИМ НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ»

Вечная проблема Челябинска — это неубранные дворы. Дворники вычищают снег только у подъездов. По тротуарам должна ездить коммунальная техника, однако мини-тракторов днем с огнем не сыскать.

—Надо с этим что-то делать, — заявил Алейников.

Чиновник потребовал от районных глав выводить подрядчиков и управляющие компании на уборку сразу после снегопада, «а не по регламенту».

А врио главы Челябинска Владимир Елистратов заявил, что с подрядчиками нужно жестче работать:

— В договорах прописаны штрафные санкции. Накопилось несколько претензий — договор нужно расторгать.

ДОРОГИ ПЕРЕСОЛИЛИ

А что по реагенту, раздражающему челябинцев? Ведь только в ноябре в мэрию поступило большее 20 жалоб на обработку дорог.

— Мы переговорили с подрядчиком, «Южуралмост» пересмотрит соотношение соли и воды в растворе, — сказал Елистратов.

Напомним, в пятницу, 30 ноября, губернатор Борис Дубровский устроил разнос городским властям за неубранный снег.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вы видите невычищенную дорогу, если вдоль нее скопились груды снега, звоните заказчику работ — в муниципальное бюджетное управление «Управление дорожного хозяйства». Тел (351) (351) 727-46-26 (круглосуточно).

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