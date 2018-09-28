Бойцы студенческих отрядов Челябинской области повысят свои профессиональные компетенции

С ноября 2018 года по февраль 2019 года в Челябинской области пройдут 5 школ, направленных на повышение уровня знаний и профессиональных компетенций командиров, комиссаров и активных бойцов студенческих отрядов. Всего в мероприятиях примет участие 290 бойцов различных направлений деятельности. Данные школы пройдут при поддержке Фонда президентских грантов.

В 2018 году первые три школы. С 9 по 11 ноября пройдет «Школа студенческих строительный отрядов», на которой участники посетят лекции и мастер-классы по повышению уровня профессиональных компетенций, а также по совершенствованию и распространению корпоративной культуры и ценностей Российских Студенческих Отрядов среди всех членов ССО.

С 16 по 18 ноября пройдет «Школа руководителей студенческих отрядов», в которой примут участие командиры, комиссары линейных студенческих отрядов и вузовских штабов. В рамках мероприятия бойцы получат компетенции, которые помогут им в создании и управлении командой. Узнают, как эффективно взаимодействовать с вузами.

И завершающей этот календарный год станет «Школа студенческих педагогических отрядов», которая пройдет с 23 по 25 ноября. Вожатые обсудят вопросы повышения качества трудового воспитания молодежи и воспитания активной гражданской позиции, путем вовлечения молодежи в общественную деятельность. А также поговорят о повышении уровня профессиональных, социально-правовых и управленческих компетенций членов студенческих педагогических отрядов.

Добавим, что в феврале 2019 года пройдут еще две школы: «Школа пресс-секретарей студенческих отрядов» и «Школа студенческих отрядов проводников».

Отметим, что Фонд президентских грантов является единым оператором грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества с 3 апреля 2017 года. Так, в 2018 году прошло два конкурса по результатам которых гранты получили некоммерческие неправительственные организации на реализацию проектов по 13 направлениям. Объем грантовой поддержки составляет до 8 млрд рублей.