Челябинский журналист презентует книгу про челябинский рок

Екатеринбург в историю российского рока вписали «Чайфы». Шевчуком и Земфирой гордится Уфа. А Челябинск? Кто-то почешет затылок и выдаст «Ариэль» — но это, конечно, не тот рок-н-ролл, к которому мы привыкли. Иные вспомнят «Томас», но массовый слушатель за пределами Челябинска их не знает. Выходит, не родились у нас таланты всероссийского масштаба?

Ответ знает челябинский журналист Роман Грибанов. Он выпустил первую в России AR-книгу «Рок Челябинска» — о музыкантах и истории. За западной аббревиатурой AR скрывается понятие «дополненной реальности». Это значит, что при наведении смартфона на страницу зазвучит песня или покажется клип.

Когда выступит автор книги, отшумят все викторины среди зрителей и выскажутся меценаты, к микрофону выйдет обалденная исполнительница Лера Старикова.

16+

5 декабря, среда

«Бочка»

Начало: 18.00

Вход свободный

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