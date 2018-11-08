Золото EuroSkills увезли на Южный Урал

1 ноября 2018 году губернатор Борис Дубровский поздравил с победой в европейском чемпионате Ворлдскиллс участников движения из нашего региона. Он вручил награды призерам международного конкурса и пожелал не менее успешного участия в мировом чемпионате.

Напомним, Евроскиллс -2018 прошел с 26 по 29 сентября в Будапеште и завершился уверенной победой сборной России. Борис Дубровский отметил, что впервые наша страна победила не только по баллам, но и по количеству медалей.

«ГОРЖУСЬ ВАМИ»

— На чемпионате Евроскиллс 2018 в Будапеште Россия впервые победила не только по баллам, но и по количеству медалей. Горжусь своими земляками, кто завоевал золото и серебро Чемпионата. Это высокий уровень профмастерства подтверждает большой кадровый потенциал Южного Урала и высокую конкурентоспособность региона в пределах России и на мировых рынках. Много лет наша область стабильно входит в десятку сильнейших по результатам Национального чемпионата. Многие из прежних участников стали теперь наставниками. Это поможет новичкам более эффективно раскрыть свой потенциал, — подчеркнул губернатор.

ЗОЛОТО ПРЕСТИЖНОГО ТУРНИРА

В составе сборной России честь страны защищала студентка третьего курса МИДиС Анастасия Распопова. Настя завоевала «золото» в компетенции «Визуальный мерчендайзинг и витринистика». В упорной борьбе Анастасия обошла девять участников. Настя блестяще выполнила конкурсное задание: 2 витрины: витрина для товаров houseware и креативная витрина для продвижения косметических товаров.

Настя - лучшая! Фото: http: rbiu.ru

В студии радио «Комсомольская правда» — Челябинск» о победе в престижном турнире, о перспективах движения молодых профессионалов в Челябинской области говорили начальник Управления профессионального образования министерства образования и науки Челябинской области Ольга Статирова, студентка Международного института дизайна и сервиса, «золотая» чемпионка Евроскиллс-2018 Анастасия Распопова, первый проректор МИДиС Максим Усынин и наставник Насти Умар Нуршинов, серебряный призер Ворлдскилсс-2017, который прошел в Абу-Даби.

— Как регион вкладывается в мастерство молодых профессионалов?

О. С. — Наверное, лучше всего о том, как мы вкладываемся в мастерство, говорят победы на престижных конкурсах. И Ворлдскиллс, и Евроскиллс — это, наверное, уже апофеоз. И само участие в национальной сборной уже почетно. Кстати, по числу представителей в национальной сборной Челябинска область — третья после Москвы и Казани. Вот так мы и вкладываемся, чтобы такого уровня достигать.

Если же говорить о том, как мы развиваемся, о нем можно судить по количеству участников и компетенций на очередном региональном чемпионате. В декабре пройдет уже шестой чемпионат, и мы опять нарастим количество компетенций. Для того, чтобы в чемпионате представить новую компетенцию, нужно подготовить минимум пять участников, чтобы получились соревнования. У каждого из этих участников, конечно, есть эксперт. Требуется соответствующее оснащение, и оснащение пяти рабочих мест — это, уверяю вас, очень непростая задача.

СТРЕМИМСЯ К ЛУЧШЕМУ

— Внедрены ли стандарты движения «Молодые профессионалы» в образовательный процесс в Челябинской области?

О. С. — История непростая, на самом деле. Ищутся компромиссы между ФГОСАМи и стандартами «скиллс». Точка схода — это демонстрационный экзамен. Это итоговая аттестация выпускника, которая должна продемонстрировать все, чему ученик научился. Но для того, чтобы сдать экзамен по стандартам Ворлдскиллс, ученик должен учиться по ним все четыре года обучения. Пока таких образовательных учреждений немного.

В основном, мы находимся в режиме апробации этого экзамена как формы аттестации. Мы уже в этом формате работаем третий год. И если в прошлом учебном году в Челябинской области участвовало в экзамене 500 с лишним человек, то в этом году планируется больше тысячи детей, демоэкзамен которых формально ФГОСами еще не подтвержден, но они будут подтверждать уровень своей профподготовки по стандартам Ворлдскиллс.

— По каким компетенциям Челябинская область хороша?

О.С. — Безусловно, «Визуальный мерчендайзинг». Мы гордимся по-прежнему нашими мехатрониками: ребята подтвердили свой уровень на «Евроскиллс». Мы очень сильны в компетенции «Сварочное производство». Мы — первые в компетенции «Веб-дизайн»: наш Константин Ларин завоевал золото Ворлдскиллс В Абу-Даби в прошлом году.

Мы сильны и в национальном чемпионате, где добраться до призовых мест так же нелегко, как и на мировом первенстве. Мы развиваем компетенцию «Полимеханика». Мы уже привыкли к работе на токарных и фрезерных станках с ЧПУ. А полимеханика — это, с одной стороны, универсальные станки — токарный и фрезерный. С другой стороны, участник соревнований по этой компетенции не просто должен изготовить деталь, но встроить ее в действующую конструкцию, которая, как правило, сопровождается автоматикой. То есть, он должен ее запрограммировать, чтобы все заработало.

На региональном чемпионате-2018 появится девять новых компетенций. Например, «промышленная робототехника». Или — «Беспилотные летательные аппараты». Или — «Реверсивный инжиниринг».

Движение Волдскиллс мы рассматриваем как мощнейший инструмент для развития системы образования. Если говорить о количестве организаций, которые готовят участников, то в этом региональном чемпионате их уже 107. И не только государственные, но и частные.

ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО КРАСКИ И МОЛОТОК

— Настя, как вы в эту историю вошли?

А. Р.: — Я старалась хорошо учиться, и, видимо, меня заметил преподаватель. Я хорошо знаю английский. С этого все и началось.

— Челябинск — «суровый» промышленный регион, с «суровыми» компетенциями. А у вас — искусство оформления витрин. Некое «дамское счастье». На награждении в резиденции губернатора мы с первым проректором МИДиС Максимом Усыниным говорили о том, что торговые улицы многих европейских городов похожи на художественные галереи: так замечательно оформлены витрины магазинов. Ваша подготовка в чем заключалась?

А. Р.: — Очень много работы с деревом, с краской.

— То есть, не фея с драпировками…

А. Р.: — Конечно, нет. Хотя все так и представляют: декоративное оформление витрины какими-то элементами. На самом деле, все гораздо сложнее. Нам приходится разрабатывать эскизы, выпиливать реквизит, окрашивать его. Мы должны знать хорошо основы психологии с покупателями, говорить с ними на одном языке.

— Молоток, гвозди и фанера размером 2Х1,5 метра — это не слишком для невысокой хрупкой девушки?

А. Р.: — А первое время у меня и не получалось с ними управляться. Тренер помогал мне дотащить огромный лист фанеры до стола. Потом я пошла в тренажерный зал, накачала руки. Я обожаю теперь ходить в строительные магазины, потихоньку начинаю разбираться, какой инструмент хороший, а какой — нет.

ЖЕСТКИЕ ТРЕНИРОВКИ

— Умар, ваша миссия готовить Настю к участию в Евроскиллс в чем заключалась?

У. Р.: — Готовясь, мы максимально старались воссоздать условия чемпионата и даже усложняли его. Например, сокращая время на выполнение задания.

— Сколько у Насти было соперников на Евро?

У.Р.: — Восемь, из восьми стран. Задание было одно для всех, один инфраструктурный лист с перечнем материалов и оборудования. И один товар — солнцезащитный крем.

И ТОГДА КОНКУРЕНТЫ ЗАНЕРВНИЧАЛИ

- Сколько времени отводилось на выполнение задания?

М.У.: — Настя должна была исполнить два задания. Первое — креативная витрина по продвижению солнцезащитного крема. На выполнение давалось, в общей сложности, 15 часов. В течение первых трех часов Настя должна была разработать шесть вариантов воплощения и предоставить их жюри. Разработать дизайн в фотошопе, сделать дизайн-обоснование на английском языке, составить график рабочего времени. Напомню, на все это дается три часа. Если сравнивать с реальным бизнесом, то на исполнение этой работы у профессионала уходит два-три дня. Настя за три часа создала отличный эскиз, мы существенно оторвались от конкурентов, и нас откровенно стали бояться. Подсматривали, потому мы пустую витрину мы как бы невзначай прикрыли листом фанеры.

Витрина Анастасии. Фото: http:rbiu.ru

Второе здание, рассчитанное на демонстрацию технических навыков, — это горизонтальная витрина по продвижению товаров для декора. У нас были вазы и декоративные тарелки. Необходимо было продемонстрировать навыки в окрашивании. Проверяется работа с винилом. Нужно было обтянуть панели, на которые выставляется товар. И на это задание дается всего пять часов.

— Доброжелательное ли жюри на таких мероприятиях?

М.У.: — Одна из участниц, из Словении, была кормящей мамой: два месяца ее дочке всего исполнилось. Ей приходилось постоянно отлучаться, сцеживать молоко, а ее муж кормил ребенка из бутылочки. И в нарушение всех правил эксперты приняли решение добавить участнице дополнительное время. Что, конечно, создало, на площадке очень доброжелательную атмосферу.

— Умар, кроме того, что ты — тренер Насти, какая у тебя еще миссия?

У.Р.: — Я — главный тренер национальной сборной. Кроме того, я развиваю свою компанию по виртуальному мерчандайзинг. Мы готовы сотрудничать с властями во время подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

— Настя, твои планы какие?

А.Р. — Я готовлюсь к мировому чемпионату, который пройдет в Казани в августе 2019 г. Затем я хочу попробовать себя в качестве наставника или эксперта. Хочу зажигать новые звезды.

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