Саммиты в Челябинске встретим во всеоружии!

В ноябре в Челябинске побывал полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Вместе с губернатором Дубровским он осмотрел стройки объектов к саммитам ШОС и БРИКС. Губернатор Борис Дубровский на стройках бывает постоянно и заявляет, что все будет сдано в срок. О том, как оценил состояние возведения объектов к саммитам-2020 высокопоставленный чиновник, о грядущих преимуществах челябинского аэропорта слушателям радио «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

— Николай Николаевич поверил нам, что все будет исполнено в срок. В это верим мы, в это верит губернатор. Говорю без иронии: если не веришь, ничего и не добьешься. Та динамика, которую мы продемонстрировали, видна. Николай Николаевич был у нас последний раз в августе, и подтвердил: мы из стадии подготовки перешли в стадию активного фактического строительства. По всем объектам есть графики, и мы понимаем, почему по тому или иному объекту допустили недельное отставание и как мы это нагоним. В целом, мы идем в графике по всем объектам — и региональным стройкам, и частным стройкам, и федеральным стройкам.

Заместитель губернатора Сергей Шаль в студии радио "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРИМЕМ ВСЕ САМОЛЕТЫ

— Кстати, о федеральной стройке. Аэродром Челябинского аэропорта строится фактически в чистом поле, его реконструкция разделена на два этапа. Что мы получим в итоге?

— Нужно разделять две стройки: нового терминала — этим занимается компания «Новапорт», и модернизацию аэродромного комплекса. «Новапорт» запустил стройку весной, возведение терминала идет круглосуточно, и изменения видит каждый, кто часто вылетает из челябинского аэропорта. Здание терминала должно быть введено в эксплуатацию до конца 2019 года.

Аэродромная часть — это стройка федеральная. Цена проекта — 3 млрд руб, средства поступят в нынешнем и 2019 году. ходе реконструкции аэродрома на первом этапе планируется модернизация перрона, расширение существующего перрона, строительство 28 мест для стоянки воздушных судов среднего класса. В рамках второго этапа планируется строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек. В результате модернизации аэродром получит третью категорию ИКАО и, следовательно, право принимать любые самолеты при любых погодных условиях. Третью категорию имеют лишь несколько российских аэропортов, в том числе Шереметьево, Домодедово и Пулково.

Стройка аэродрома уже началась. Фото: Олег Каргаполов.

Состоялось историческое событие — подписан государственный контракт между заказчиком большой работы — ФГУП «Росавиация» и подрядчиком — компанией «Центродорстрой». Это холдинг, в состав которого входит несколько предприятий, занимающихся проектированием и строительством и ремонтом автомобильных дорог, производством и поставкой асфальтобетонных смесей. Также компания осуществляет реконструкции аэропортов, аэродромных взлетно-посадочных полос, площадей аэровокзального комплекса и т. д. И сразу после подписания контракта подрядчик вышел на объект.

Кстати, существующая взлетно-посадочная полоса — одна из лучших в России. Ее длина — 3 км, и она устраивает всем требованиям, на нее могут садиться самолеты всех существующих типов.

АЭРОПОРТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

— Соседний Екатеринбург ревностно следит за нашими успехами, и глава города даже недоумевал, зачем Уралу еще один крутой аэропорт, ведь есть же Кольцово, он всех вывезет…

— Эти высказывания я прочитал в прессе и не буду никак комментировать. Я с большой любовью отношусь к нашим соседям. Я считаю, что два отличных аэропорта Уралу точно не помешают. Тем более, с развитием нашей агломерации. Я с сожалением узнал о том, что в Екатеринбурге не состоится EXPO-2025. Мы на это тоже рассчитывали и поучаствовали бы в проекте и нашим новым аэропортом, и высокоскоростной магистралью. Потому что 200 км, что разделяют наши города, в современном мире — это не расстояние.

— Работы в аэропорту набирают работы. Каким-то образом стройка отразится на маршрутизации пассажиров, ведь известно, что аэропорт не закрывается.

— Совершенно верно, аэропорт продолжает работать. У нас введено новое, зимнее, расписание: только на Москву 11 рейсов. Будут некоторые неудобства, которые почувствуют только работники аэропорта.

ЭКСПЕРТИЗУ ПРОХОДИМ ПО ГРАФИКУ

— Сергей Вернерович, много скепсиса высказывается по поводу общественно-делового центре «Крылья» на набережной Миасса. Тем не менее, губернатор Борис Дубровский в интервью РИА «Новости» говорил о проекте ОДЦ как об одном из пунктов архитектурного наследия городу, которое достанется ему после саммитов. Успеем?

— Должны успеть. Мы существенно продвинулись вперед. Понятно, что это очень сложный объект, некий архитектурный вызов. Идет споры, подходит ли такой объект Челябинску, не подходит. Но ни в одном крупном значимом городе нет такого крупного значимого объекта, который не вызывал бы споров. Но то, что здание придаст городу новый облик, станет его новым символом, и задаст новый импульс — бесспорно. Не сомневаюсь, что оно будет построено.

— Сейчас проект в Главгосэкпертизе...

— Да. Мы идем в графике, позади два этапа устранения замечаний экспертов. Все идет в плановом режиме, мы ни на день не отстаем от графика прохождения экспертизы. Генеральный директор стройки на днях был в Главгосэкспертизе. Есть четкое понимание того, что мы должны получить уже в этом году положительное заключение и на проект, и на сводно-сметный расчет.

— Важнейший вопрос — дорожное строительство. Сможем ли мы принять во время саммитов 30 международных делегаций так, чтобы внутренние потоки не страдали?

— Объем областного Дорожного фонда на следующий год беспрецедентный, таких цифр не было ни разу ни в одни времена — почти 19 млрд руб. На подготовку к саммитам из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году мы получим не менее 1,8 млрд руб (в 2017-18 гг было по миллиарду — прим. ред.). Ведем переговоры с Минтрансом РФ о дополнительном выделении средств: у нас есть соответствующее поручение Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Мы рассчитываем на дополнительные ассигнования.

В рамках подготовки к саммитам нам предстоит построить и реконструировать 30 объектов. В первую очередь, мы сосредоточим свои усилия на гостевых маршрутах и местах пребывания.

— Строится третий уровень действующей развязки у цирка. Он поведет к аэропорту.

— Да. Все деньги, которые необходимы для строительства развязки, нам понятны, они учтены в бюджете. Мы дорогу активно строим, получены все решения по изымаемым земельным участкам. Дорога нужна, да, для меня это очевидно. Развязка нужна для того, чтобы разгрузить ул. Труда и пр. Ленина. Миллионный горд, да с таким количеством автомобилей, не может пользоваться только дорогами, построенными в 70-е годы ХХ века, это очевидно.

— Переговоры по финансированию с федеральным центром легко складываются? Вот мы читаем о том ,что распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева часть финансирования по какому-то объекту перенесена на более близкий период времени. Сложно ли растормошить тех, кто наверху?

— Никакие переговоры, касающиеся денег, никогда не складываются легко. Несмотря на то, что все решения приняты, каждый раз приходится доказывать, объяснять. Потому что ШОС у нас, а деньги нужны всем. Работаем. И видим результаты.