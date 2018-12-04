Медведь-шатун попал на видео в Челябинской области

Холодно в зимнем лесу. Пропитания нет. Сна нет. Мается мишка. Точнеее, не мишка, а огромный хищник. Медведь-шатун — существо опасное. Как он появился в окрестностях города-«запретки» Снежинска? Возможно, оголодавший зверь забрел сюда из соседних лесов.

Видео с животным появилось в паблике «Снежинск сегодня» в социальной сети «ВКонтакте». Каслинский егерь Виктор Кочугин считает, что это молодой медведь, упитанный.

— Просто ему надо лечь спать. Видимо, в лесу его потревожили, он не нашел себе берлогу и забрел сюда, в тихое место, сделал себе место из травы, пытается дремать. Если бы его не беспокоили, может быть, даже уснул, хотя медведи спят чутко, — говорит лесник.

Как быть с косолапым пришельцем? Пойдет к человеческому жилью, напорется на колючую проволоку: территория Снежинска обнесена «егозой». Да и любопытствующим соваться в лес к мишке запрещено: не ровен час, задерет!

Под Снежинском бродит медведь-шатун.

Снежинский егерь Виталий Аликин видел этого медведя своими глазами. И о мишке у него другое мнение.

— Он не опасен, — считает Виталий. — Насколько я знаю, он с лета живет в нашем городе. Охотники приходили в охотобщество и рассказывали, что видели следы. Просто его беспокоят, и из-за этого он не может уснуть.

Сейчас эксперты минэкологии Челябинской области ведут за медведем наблюдение. Что с ним делать, пока не решили. Решение примут в среду, 5 декабря.