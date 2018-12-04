Софья Каштанова: «Я не могу общаться за блага, только по душе»

Уже сейчас на платформе ТНТ-PREMIER доступны первые серии нового сезона самого смешного сериала страны «Полицейский с рублевки». Спокойные будни Барвихи закончились! В поселке завелся пироманьяк, превращающий все вокруг в пепел, и совсем скоро он, видимо, доберется до местного отдела полиции. За поимку преступника берутся знакомые всем персонажи: Мухич, Яковлев и, конечно, Гриша Измайлов вместе с дерзкой Алисой Рыбкиной. С одной стороны, Гриша и Алиса страстные любовники, но с другой — лучшие друзья. Гришины девушки — это отдельная тема нового сезона, хотя бы потому, что их уже три: та самая Рыбкина, утонченная Алена и роскошная Кристина, в исполнении Софьи Каштановой. Именно у нее мы узнали все самые интересные подробности из нового сезона.

— Софья, ваша героиня так быстро меняется: то проститутка, то бизнесвумен, а теперь психолог. Почему такой размах? Богатый опыт погружения в психологию людей помогает? И кем будет дальше? Может быть журналист?

— Между прочим, девушки первой, упомянутой вами профессией, частенько находят себя в других, совершенно неожиданных для себя и интересных профессиях. Так вышло и с Крис. Кто-то открывает салоны красоты, кто-то ведет консультации по психологии, а иные становятся приметными и идеальными женами. Крис — девушка не ленивая и амбициозная. Неглупая и трудолюбивая. Понимаю, что если применить эти характеристики к первой профессии Крис, то у вас проступит ухмылка. Но это скорее касается ее данности и личности, чем бы она не занималась.

Фото: Сергей КАРПЕНКО.

— В новых сериях Кристина ведет консультации по психологии?

— Да, Крис ведет консультации и помогает людям разобраться в том, что реально понимает. Между прочим, профессионалов в области психологии не так уж много. Немало дилетантов. И частенько люди идут в психологию или в сексологию со своими серьезными тараканами в голове. А вот у Крис, в отличие от таких, есть серьезный опыт общения (смеется).

— Кристина подружилась с сестрой Гриши. На почве чего? Они близки друг к другу по менталитету?

— Они не совсем разные, но совершенно точно обе весьма человечны и не чужды друг другу.

— Одна подруга Кристины — бывшая девушка Гриши, вторая — его сестра, это точно дружба? Или фантомные боли по Измайлову?

— Тут нет какой-то закономерности, как мне кажется. С Аленой они реально подружились, а с Никой дружит, потому что понимает: зла она не принесет. Да, может быть, ведет себя неожиданно, странно, иногда дерзнет, но чаще всего весело или как-то так. И без подлостей. Вот и сошлись.

Фото: Сергей КАРПЕНКО.

— Сцена в караоке в одной из первых серий особенно удалась. Вы любите это дело?

— Обожаю! Наверное, это мой любимый способ развлекаться.

— В одном из эпизодов к вашей героини пытается «подкатить» стоматолог. Можете вспомнить, самый необычный «подкат» к вам?

— О-о-о-о-о, какой необычный вопрос. Если без спойлеров, то могу сказать так: люди бывают очень и очень изобретательны при реализации своих желаний. Кто-то пытается превознести женщину, кто-то себя любимого возвышает до небес. Иногда встречаются романтики, иногда «покупатели».

— Мухич до сих пор переживает из-за безответной любви к Кристине. Как быть?

— С Мухичем ей не быть. У него есть Вера! Они чудная пара, а Крис для него остается несбывшейся мечтой. Некоторых мужчин это заводит. Надеюсь, со временем это пройдет.

— Видимо, перезапустить жизнь даже под другим именем у Кристины не получится? Прошлое — это крест, который тянет ее на дно?

— Крис ничто не тянет на дно! Она не на дне. Это жизнь, и у нее она не пресная. В этом и есть ее кайф.

— Как она будет выбираться из личного кризиса в новом сезоне?

— Крис сейчас не находится в кризисном состоянии, она занята делом, открыта к общению и окружена друзьями.

— В конце декабря выходит еще и полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Сильно ли отличается ваш образ в сериале от образа в кино?

— Образы практически идентичны, это же один и тот же персонаж. А вот если сравнить меня и Крис... о да... сильно отличается. Я никогда не буду с тем, кого мне нужно добиваться, или с тем, за кого нужно с кем-то бороться. Я не могу общаться за блага, могу только по душе. Мы обе небезразличны к людям и умеем дружить, трудолюбивы, возможно, спокойны и умеем слушать.

— В чем лично вы видите отличие работы в сериале от работы в полнометражном фильме? Технологически, актерски.

— Над сериалом мы работаем с полной отдачей. Мы — это вся наша большая команда, вся наша семья! А в кино? Просто меньше сцен получается отснять за смену, но и в сериале грех жаловаться — у меня их не так мало. Так что работать с Ильей Куликовым и его командой — это счастье и сплошное удовольствие.

«Полицейский с Рублевки», новый сезон, только на ТНТ-PREMIER