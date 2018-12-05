2018-12-06T08:24:12+03:00
Общество

Челябинцы сходили на бизнес-свидание с известными предпринимателями региона

Эксперты отобрали начинающих бизнесменов, которых обучат бесплатно
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Накануне сто молодых челябинцев пришли на отборочный тур образовательного курса «Ты — предприниматель. ВЗЛЕТ», чтобы получить советы от топовых предпринимателей, проверить свою идею на жизнеспособность и найти единомышленников.

Презентация бизнес-идей проходила в формате «быстрых свиданий»: каждый участник должен за пять минут рассказать об особенностях и уникальности своей идеи трем из десяти экспертов. Актуальность и уникальность стартапа, а также увлеченность авторов оценивали опытные гуру бизнеса: в образовательный проект «Ты — предприниматель. ВЗЛЕТ» попадут только те, кто готов пройти путь от идеи до бизнеса.

Владелец ГК «Индустрия» Максим Климентьев:

— Уровень участников порадовал, с каждым разом аудитория становится осознаннее. Многие четко понимают, в каких направлениях им не хватает опыта и знаний, что они хотят получить от экспертов и проекта. Это, безусловно, радует, — говорит владелец ГК «Индустрия» Максим Климентьев.- Начинающим предпринимателям я бы посоветовал обратить внимание на два момента. Во-первых, потратить время и деньги на консультацию аудиторов, бухгалтеров, юристов, найти оптимальную структуру бизнеса и налоговую нагрузку, чтобы начинать предпринимательскую деятельность легально, в правовом поле. Во-вторых, тем, кто открывает бизнес с партнерами, продумать заранее роли, зоны ответственности, полномочия и пути развода, если что-то пойдет не так. На старте — у всех эйфория, но я рекомендую продумать не только, как делить прибыль, но и риски.

— Я в восторге от экспертов и организации мероприятия. Я очень волновалась перед презентацией, оказалось, совершенно напрасно. Эксперты выслушали мою идею, поддержали, дали советы и рекомендации. Очень надеюсь пройти отборочный этап и погрузиться в обучение. Рада, что в нашем городе есть такие проекты, — делится впечатлениями участница конвейера бизнес-идей Анастасия Суслова. — Молодым предпринимателям я советую не бояться и делиться своими мыслями, получать обратную связь, развиваться.

Эксперты отобрали 50 начинающих бизнесменов, которые с 5 декабря начинают бесплатное обучение на курсе «Ты — предприниматель. ВЗЛЕТ».

Напомним, федеральная программа реализуется на Южном Урале МФЦ «Территория Бизнеса» при поддержке губернатора и правительства Челябинской области.

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