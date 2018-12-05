2018-12-05T14:30:19+03:00
Экономика

Челябинским предпринимателям презентовали российско-китайский интернет-ресурс для бизнеса

Сайт поможет в поиске деловых контактов
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В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошла встреча бизнес-сообщества Челябинской области с представителем ЮУТПП в Китае господином Хуан Сэнем. Предпринимателям продемонстрировали проект российско-китайского сайта, нацеленного на упрощение поиска деловых партнеров и двустороннего взаимодействия.

Открыл встречу президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев. Он напомнил о том, что представитель ЮУТПП в КНР Хуан Сэнь начал свою работу осенью этого года. Его главная задача — продвижение южноуральской продукции на рынке КНР. Для этого представительство оказывает различные услуги по сопровождению бизнеса с Китаем.

В рамках встречи Федор Дегтярев и Хуан Сэнь подписали договор оказания информационно-консультационных услуг для предприятий Челябинской области. После чего состоялась презентация проекта российско-китайского интернет-ресурса для бизнеса.

— Мы сейчас работаем над созданием российско-китайской платформы, которая должна удовлетворять требованиям российских и китайских предприятий, и я рад, что наши интересы совпадают во многих моментах. Наша цель — упростить взаимодействие предприятий Челябинской области и Китая, сделать доступнее оказание услуг различного характера, облегчить процесс поиска и налаживания бизнес-контактов, — комментирует создание сайта представитель ЮУТПП в КНР Хуан Сэнь. — За тот небольшой период моей работы в качестве представителя ЮУТПП в Китае определен ряд направлений, в поддержке которых южноуральские предприниматели заинтересованы прежде всего. Они связаны не только с экспортом в Китай, но и с системной защитой товарных знаков организаций Челябинской области, ведущих свой бизнес в Китае. Охране интеллектуальной собственности будет посвящен отдельный раздел сайта.

Российско-китайский интернет-ресурс для бизнеса заработает в следующем году.

Связаться с ответственным за взаимодействие с представительством ЮУТПП в Китае можно по телефонам: (351) 263-67-61, 8-963-086-20-91, e-mail: apk@tpp74.ru (Анастасия Ковалева).

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