2018-12-06T09:28:54+03:00
Экономика

Челябинским предпринимателям презентовали российско-китайский интернет-ресурс для бизнеса

Сайт поможет в поиске деловых контактов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошла встреча бизнес-сообщества Челябинской области с представителем ЮУТПП в Китае господином Хуан Сэнем. Предпринимателям продемонстрировали проект российско-китайского сайта, нацеленного на упрощение поиска деловых партнеров и двустороннего взаимодействия.

Открыл встречу президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев. Он напомнил о том, что представитель ЮУТПП в КНР Хуан Сэнь начал свою работу осенью этого года. Его главная задача — продвижение южноуральской продукции на рынке КНР. Для этого представительство оказывает различные услуги по сопровождению бизнеса с Китаем.

В рамках встречи Федор Дегтярев и Хуан Сэнь подписали договор оказания информационно-консультационных услуг для предприятий Челябинской области. После чего состоялась презентация проекта российско-китайского интернет-ресурса для бизнеса.

— Мы сейчас работаем над созданием российско-китайской платформы, которая должна удовлетворять требованиям российских и китайских предприятий, и я рад, что наши интересы совпадают во многих моментах. Наша цель — упростить взаимодействие предприятий Челябинской области и Китая, сделать доступнее оказание услуг различного характера, облегчить процесс поиска и налаживания бизнес-контактов, — комментирует создание сайта представитель ЮУТПП в КНР Хуан Сэнь. — За тот небольшой период моей работы в качестве представителя ЮУТПП в Китае определен ряд направлений, в поддержке которых южноуральские предприниматели заинтересованы прежде всего. Они связаны не только с экспортом в Китай, но и с системной защитой товарных знаков организаций Челябинской области, ведущих свой бизнес в Китае. Охране интеллектуальной собственности будет посвящен отдельный раздел сайта.

Российско-китайский интернет-ресурс для бизнеса заработает в следующем году.

Связаться с ответственным за взаимодействие с представительством ЮУТПП в Китае можно по телефонам: (351) 263-67-61, 8-963-086-20-91, e-mail: apk@tpp74.ru (Анастасия Ковалева).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жительница Челябинска родила дочку-богатыршу весом почти 6кг
В Челябинске задержали водителя маршуртки, лишенного водительских прав
Похищенный с мемориала в Копейске колокол сдали на металлолом
Спортсмену на BMW X6 из Челябинска, который устроил аварию на Комарова, вынесли приговор
В Челябинске поздравили экс-игрока «Трактора» Николая Макарова с 70-летием матчем ветеранов
Три победы подряд позволили «Трактору» подняться в зону розыгрыша плей-офф
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Общественники Челябинска добились ремонта подземного перехода в центре
В Челябинской области мужчина пришел в кафе с гранатой
Девушка из Челябинска может стать лучшей танцовщицей страны
В Челябинской области водитель без прав устроил смертельную аварию
В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского
Жительница Челябинской области украла из магазина 20 палок колбасы