Люди с больными почками рискуют остаться без гемодиализа в Челябинской области

В автокомпанию житель Пласта пенсионер по имени Александр попал случайно. У друга серьезно заболела жена — дали сбой почки. Женщине прописали пожизненный гемодиализ.

Несколько раз в неделю она ездит в Челябинскую областную больницу на сложную процедуру очистки крови. Вместе с дорогой на все уходит почти восемь часов. Если не ездить — пациент умирает. Радует в этой ситуации только одно: и проезд до больницы, и сама процедура — бесплатные.

— Перевозкой таких пациентов занимается частная фирма. Водителей там набирают практически постоянно. Я решил помочь другу, заодно заработать, — рассказывает Александр. — Не ожидал, что работая по государственному заказу, столкнусь с обманом.

ОДИН УВОЛИТСЯ — ПРИДЕТ ДРУГОЙ

Офис автокомпании — каморка на улице Энгельса, 44. Директор и секретарь сидят плечом к плечу. Когда Александр подписывал договор на аренду своего автомобиля, его встречали радушно. А сейчас, стоит зайти в контору, опускают глаза и под разным предлогом не отдают зарплату.

— В договоре с конторой записано, что за каждую из поездок компания должна заплатить мне 2300 рублей. У всех водителей, кстати, сумма своя и зависит от удаленности городка от Челябинска. Но по факту за каждый рейс я получаю всего 1300 рублей. Все эти деньги идут на бензин. На руках денег не остается. Сейчас контора задолжала мне 20 тысяч.

В фойе больницы наш герой познакомился с такими же водителями, как он. Они возят больных на гемодиализ из разных территорий Челябинской области и тоже не получают зарплату.

— Начальник только обещает. Кто-то не верит ему, увольняется. А на его место приходит другой, — говорит Александр.

СОБИРАЮТСЯ ОБЪЯВИТЬ ЗАБАСТОВКУ

На днях водители подали коллективную жалобу нв прокуратуру. Даже хотели объявить забастовку. Но побоялись, что могут пострадать пациенты, ведь пропускать процедуры нельзя.

Владимир, друг Александра, рассказал «Комсомолке», что уже были случаи, когда машины отказывались ехать в Пласт. За пациентами приезжало такси. Водителям непонятно, как фирма с небольшим уставным капиталом выигрывает миллионные государственные контракты?

Получить комментарий самого работодателя не удалось. Диспетчер фирмы «не смогла найти» номер телефона директора. Зато мы нашли компанию в черных списках работодателей, гуляющих по интернету: стотысячные долги в банке судебных приставов и негативные отзывы бывших работников.

«Швырконтора конкретная! Многомесячная задержка оплаты. Начальник только обещает». «У одного водителя весной умерла жена, остались двое детей. Долг по зарплате 82 тысячи рублей. В августе у самого водителя обнаружили онкологию, вырезали гортань. И этот руководитель пожалел денег!»

Александр надеется, что обращение в прессу обратит на эту фирму внимание силовиков. Будем следить за развитием событий.

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