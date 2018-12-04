Ребята, вперед! Учащиеся медицинских колледжей участвуют в региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»

С 3 по 7 декабря в Челябинске проходит VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).Состязания организованы по международным стандартам и считаются одним из самых престижных первенств профессионального мастерства.

За звание лучшего борются 372 участника. Все конкурсанты — это лучшие представители своих учебных заведений. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, студенты из семи образовательных учреждений медицинского профиля Челябинской области выступают в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Участники выполняют задания международного уровня на самом современном оборудовании. Потому чемпионат — демонстрацией достижений системы профессионального образования Челябинской области.

Будущие медицинские работники должны продемонстрировать знания и умения по шести модулям, включающим уход за пациентами с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, пневмонией и другими заболеваниями. Также уделят особое внимание уходу за тяжелобольными и малоподвижными пациентами.

Конкурсная площадка оснащена всем необходимым оборудованием, материалами и изделиями медицинского назначения, отвечающими современным стандартам.

Напомним, в апреле лучшие представители своих профессий и специальностей будут представлять нашу область на отборочных соревнованиях на право участия в финале VII национального чемпионата. Он пройдет в Казани, с 20 по 24 мая 2019 г.