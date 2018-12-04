Новый Год под защитой. Борис Дубровский собрал на совещание членов оперативного штаба и антитеррористической комиссии Челябинской области

Итоговое заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии региона прошло в резиденции губернатора.

Подвели итоги работы оперативных групп в муниципальных образованиях и дополнительные меры по повышению их готовности к пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения.

Обсуждались итоги работы оперативного штаба и антитеррористической комиссии Челябинской области и их аппаратов за 2018 год, утверждались планы их работы и состава оперативного штаба в Челябинской области на 2019 год.

Не за горами новогодние праздники и долгие каникулы. Эксперты определили комплекс мер по предотвращению террористических и экстремистских проявлений в эти дни.