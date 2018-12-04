2018-12-05T16:16:27+03:00
Общество

Новый Год под защитой. Борис Дубровский собрал на совещание членов оперативного штаба и антитеррористической комиссии Челябинской области

Накануне больших праздников эксперты обсуждали совместную работу
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Губернатор провел заседание антитеррористической комиссии. Фото: gubernator74.ruГубернатор провел заседание антитеррористической комиссии. Фото: gubernator74.ru
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Итоговое заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии региона прошло в резиденции губернатора.

Подвели итоги работы оперативных групп в муниципальных образованиях и дополнительные меры по повышению их готовности к пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения.

Обсуждались итоги работы оперативного штаба и антитеррористической комиссии Челябинской области и их аппаратов за 2018 год, утверждались планы их работы и состава оперативного штаба в Челябинской области на 2019 год.

Не за горами новогодние праздники и долгие каникулы. Эксперты определили комплекс мер по предотвращению террористических и экстремистских проявлений в эти дни.

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