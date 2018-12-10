Безопасная рыбалка: как не погибнуть от отравления угарным газом

С наступлением зимы на территории России резко возрастает число трагедий с участием рыбаков и любителей зимних развлечений. Люди погибают от отравления угарным газом в результате использования газовой горелки. Их используют для обогрева палаток, но именно такие приспособления становятся причинами удуший. Только в 2015 году на озере Увильды произошло пять аналогичных случаев, их число пополнила трагедия с гибелью 64-летнего рыбака на этом же озере в начале текущего года.

— Зачастую рыбаки устанавливают палатку и обустраивают место отдыха, подсоединяя к газовому баллону горелку. После чего, пренебрегая техникой безопасности, люди ложатся спать, закупоривая тепловой контур и не оставляя шансов для вентиляции. К сожалению, когда обнаруживаются тела, газовые баллоны оказываются использованными полностью, — сообщают в экстренных службах.

Из-за чего наступает смерть?

С наступлением сезона зимней рыбалки спасатели настоятельно рекомендуют рыбакам проветривать палатки, а во время ночевки и вовсе выключать газовую горелку. Ведь умереть от отравления газом, не имеющим запаха, можно уже после нескольких вдохов!

— При включенной горелке в закрытом пространстве кислород сгорает, и остается ядовитый угарный газ. Поэтому если вы зажигаете горелку в палатке, нужно обязательно время от времени ее проветривать, — говорит профессиональный рыболов Сергей Казанцев. — Угарный газ очень коварен — человек может его не чувствовать, пока не выйдет на свежий воздух. Сначала состояние становится сонным, потом человек теряет сознание и умирает, если ему не оказать помощь.

Как обезопасить себя?

На смену опасным газовым горелкам пришли современные теплообменники. Эти приборы уже зарекомендовали себя и активно набирают популярность среди рыболовов и туристов. Изготовленные из жаропрочной стали, они позволяют нагреть воздух в палатке или гараже без вреда для здоровья. При своих компактных размерах теплообменники демонстрируют высокие показатели КПД.

Принцип работы

Теплообменник устанавливается непосредственно на газовую горелку, которую необходимо установить в палатке на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и веществ. При помощи вентиляторов воздух проходит через корпус теплообменника. Непрерывная циркуляция создает эффект сухого тепла, а не парной бани. А наружная труба выводит из палатки угарный газ.

Плюсы теплообменника

К достоинствам теплообменника можно отнести равномерное распределение тепла по всей палатке или другому помещению, экономию топлива за счет работы вентиляторов и выведение угарного газа наружу через выхлопную систему.

Алюминиевый корпус и трубки обладают высокой теплоотдачей, что позволяет нагреть помещение быстро.

А компактные размеры и сравнительно небольшой вес позволяют перевозить теплообменник без особого труда.

Кроме того, данные приборы можно использовать с любыми газовыми горелками, кроме инфракрасных (керамических): их применение может повредить нижний ряд ТЭЛов.

Еще одно преимущество: возможность выбрать легкую одежду. Зачастую многослойное одеяние мешает свободным движениям тела, и из-за неповоротливости рыбака с крючка может уйти трофейная добыча. Теплообменник нагревает палатку до комнатной комфортной температуры, это позволяет согреться даже в лютый мороз и избавиться от сковывающей одежды.

К недостаткам теплообменников можно лишь отнести наличие свободного места в палатке и монтаж дымохода. Хотя эти хлопоты — ничто, если речь идет о сохранении жизни.

Соблюдаем безопасность

При использовании теплообменника важно соблюдать ряд важных правил.

1) Во время работы корпус теплообменника нагревается до + 150 — 200 градусов Цельсия, поэтому касание его открытыми участками тела может привести к ожогам;

2) В процессе использования запрещается накрывать теплообменник какими-либо материалами.

3) Вход и выход воздуха в теплообменник должны быть свободными: со стороны выхода горячего воздуха и со стороны вентилятора не допускается попадание каких-либо предметов в корпус прибора.

4) Ни в коем случае нельзя оставлять над пламенем горелки теплообменник с неработающим вентилятором.

5) Еще один важный момент: сначала зажигается спичка, а уже потом включается вентиль обогревателя. Если же сначала подать газ, а потом зажечь спичку, то можно спровоцировать взрыв.

Выбираем отопление для палатки

Приобрести надежный теплообменник можно в компании «Лазерные технологии». В зависимости от размеров отапливаемой палатки можно выбрать малый или большой прибор. Отдельно приобретаются трубы. Что касается горелки, ее размеры должны сочетаться с теплообменником, а пламя не должно выходить за габариты прибора.

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