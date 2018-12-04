2018-12-05T16:44:58+03:00
Общество

Деревня президентов. В Челябинске строятся коттеджи для глав государств — участников саммитов ШОС и БРИКС

Первая свая вбита в поселке «Терема»
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После саммитов Челябинск получит архитектурное наследие. И это не только небоскребы деловых центов, но и престижные коттеджные поселки.После саммитов Челябинск получит архитектурное наследие. И это не только небоскребы деловых центов, но и престижные коттеджные поселки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Символический монумент начала строки появился в поселке «Терема», что рядом с Челябинском. Здесь построят коттеджи для президентов к саммитам-2020.

— Неоднократно подчеркивал, что проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске даст импульс развития не только областному центру, но и всей челябинской агломерации. Этот поселок — характерный пример проекта «Наследие». Саммиты пройдут, а современный поселок станет одним из интересных предложений на рынке недвижимости, — прокомментировал Борис Дубровский.

Президентский поселок — это восемь коттеджей для глав делегаций, 25 индивидуальных домов, 70 таунхаусов и 31 квартиру. Итого появится 256 номеров для расселения делегаций, прибывших на саммиты ШОС и БРИКС.

Коттеджный поселок — первый этап крупного проекта по застройке в Теремах. В будущем запланировано строительство не только большого количества жилых домов от двух до семи этажей, но и торгового центра, гостиниц, ресторана, зон для отдыха и парков на территории которых будут находиться пруд и карьер. Застройщик президентской деревни - компания ARK Development.

— Через 10-15 лет проект смело можно будет назвать городом, — рассказал гендиректор ARK Development Андрей Курбацких.

Всего к саммитам ШОС и БРИКС планируется построить три президентских поселка. Терема и Белый хутор — в Сосновском районе и Смолино — в черте города Челябинска.

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