2018-12-05T16:56:57+03:00
Общество

В Челябинской области рабочие и чиновники выполнят нормативы ГТО

Подписано соглашение между министерством спорта, федерацией профсоюзов и союзом промышленников и предпринимателями
Ольга АНТОНОВА
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Здоровье и долголетие зависит от образа жизни. И комплекс ГТО призван настроить нацию на путь оздоровления. Фото: gubernator74.ruЗдоровье и долголетие зависит от образа жизни. И комплекс ГТО призван настроить нацию на путь оздоровления. Фото: gubernator74.ru
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Челябинская область — первый регион страны, где нормативы комплекса ГТО смогут сдавать коллективы рабочих и служащих. Пока в этот процесс включены учащиеся общеобразовательных школ и студенты средних и высших учебных заведений. К сожалению, в силу различных причин не так активно выполняют нормативы ГТО люди среднего возраста.

А ведь в «майских указах» президента РФ стоит задача прорыва в теме оздоровления нации. Физкультурой и спортом должны заниматься не менее 55% россиян. В Челябинской области активный образ жизни ведут 35,5% жителей.

Губернатор Борис Дубровский личным примером агитирует земляков заняться физкультурой. Глава региона сдает норамиты комплекса ГТО.

По данным ЮНЕСКО основным фактором влияния на здоровье и продолжительность жизни человека (58%) является образ жизни. Физическая культура и спорт в данном случае играет важную роль, а комплекс ГТО послужит механизмом укрепления здоровья трудящихся, что, несомненно, повысит продолжительность жизни человека и благоприятно скажется на производительности труда, а в конечном итоге и на экономике региона.

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