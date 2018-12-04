В Челябинской области рабочие и чиновники выполнят нормативы ГТО

Челябинская область — первый регион страны, где нормативы комплекса ГТО смогут сдавать коллективы рабочих и служащих. Пока в этот процесс включены учащиеся общеобразовательных школ и студенты средних и высших учебных заведений. К сожалению, в силу различных причин не так активно выполняют нормативы ГТО люди среднего возраста.

А ведь в «майских указах» президента РФ стоит задача прорыва в теме оздоровления нации. Физкультурой и спортом должны заниматься не менее 55% россиян. В Челябинской области активный образ жизни ведут 35,5% жителей.

Губернатор Борис Дубровский личным примером агитирует земляков заняться физкультурой. Глава региона сдает норамиты комплекса ГТО.

По данным ЮНЕСКО основным фактором влияния на здоровье и продолжительность жизни человека (58%) является образ жизни. Физическая культура и спорт в данном случае играет важную роль, а комплекс ГТО послужит механизмом укрепления здоровья трудящихся, что, несомненно, повысит продолжительность жизни человека и благоприятно скажется на производительности труда, а в конечном итоге и на экономике региона.