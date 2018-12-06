2018-12-06T08:08:53+03:00
Происшествия

Концертный директор Шуры подрался с продюсером Табарчуком в аэропорту Челябинска

Потасовка могла случиться из-за того, что звезда 90-х спутал известного южноуральца с работником vip-зала
Андрей АБРАМОВ
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Певец Шура и его концертный директора Павел Депершмидт. Фото: instagram.com/depershmidtПевец Шура и его концертный директора Павел Депершмидт. Фото: instagram.com/depershmidt
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Драка произошла в vip-зоне Баландино. В аэропорту Челябинска свой рейс ждали звезда 90-х Шура и его концертный директор Павел Депершмидт. Здесь же оказался продюсер Дмитрий Табарчук. Последнего именуют «творческой гордостью Челябинска»: выпускник медакадемии и директор легендарной команды КВН «Уездный город», продюсировал телехиты «Кадетство», «Ранетки» и «Молодежка». По словам Депершмидта, Табарчук напал на него первым.

Дмитрий Табарчук хорошо известен в мире ТВ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дмитрий Табарчук хорошо известен в мире ТВ. Фото: Евгения ГУСЕВА

— Дмитрий Табарчук почему-то решил меня избить, заявив, что он работает на «Первом канале», и ему все можно. Теперь я в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомой верхней губы, ушибом мягких тканей спины, грудной клетки. И это не весь список, ждем другие результаты. Человек-продюсер, вы отдаете себе отчет, что вы своими побоями можете человека в инвалида превратить, а у меня двое детей растут, или вам как всегда все с рук спустят? — написал у себя в Instagram Депершмидт.

Певец Шура выложил фото директора из больницы. Фото: instagram.com/shuramedvedev

Певец Шура выложил фото директора из больницы. Фото: instagram.com/shuramedvedev

В СМИ пишут, что причиной конфликта могла стать неосторожная просьба Шуры к Табарчуку. Якобы артист перепутал того с сотрудником бизнес-зала и попросил принести ему кофе. В итоге за певца вступился его директор, и началась потасовка.

Несмотря на драку, Депершмидт все-таки улетел в Москву. Там, по словам Шуры, его встретила машина скорой помощи и доставила в больницу, где он сейчас и находится.

В аэропорту Челябинска об инциденте слышали, но как-то прокомментировать не смогли, предложив обратиться к участникам конфликта. В полиции сообщили:

— 2 декабря в 13.50 в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Челябинска поступило сообщение о произошедшем. По словам заявителя, конфликт произошел около 7 часов утра. Обращение зарегистрировано, ведется проверка, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В полиции уточнили, что звонок к ним поступил уже после того, как участники конфликта долетели до Москвы.

Связаться с Дмитрием Табарчуком редакции пока не удалось.

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