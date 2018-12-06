2018-12-06T15:43:24+03:00
Экономика

На юбилее Банка УРАЛСИБ челябинцы пели в честь именинника и признавались в теплых чувствах

Одному из крупнейших финансовых учреждений России исполняется 30 лет
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Современная жизнь во многом зависит от финансов. Мы копим средства на значимые проекты, берем кредиты, размещаем деньги под процент. А сделать это эффективно и выгодно помогают крупнейшие банки. Один из них — федеральный Банк УРАЛСИБ- 6 декабря отмечает юбилей. Этой успешной и уважаемой финансовой организации исполняется 30 лет. То есть немногим больше, чем история современной России.

Банк УРАЛСИБ прошел все этапы своего развития вместе с развитием банковской системой России. Сегодня это надежный универсальный банкс разветвленной сетью офисов и широкой линейкой продуктов.

Главное богатство банка — клиенты

Юбилейные торжества УРАЛСИБа проходят по всей России. Города, наиболее тесно связанные с историей банка, собирают клиентов на праздничные вечера. В Челябинске гостей пригласили в один из изысканных залов Гранд отеля «ВИДГОФ».

Константин Бобров, председатель правления банка УРАЛСИБ

Константин Бобров, председатель правления банка УРАЛСИБ

— Частица Урала есть в названии нашего банка, ведь он исторически формировался, в том числе, на территории уральских регионов. От лица УРАЛСИБа рад приветствовать вас на этом торжественном мероприятии, — обратился к гостям Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров.

-Главное богатство банка — это наши клиенты, их доверие. Мы видим, какими темпами развивается экономика Челябинской области, и нам приятно сознавать, что мы вносим свой вклад в ее развитие, — добавила директор Челябинской территориальной дирекции Екатеринбургского филиала банка УРАЛСИБ Елена Кукк.

На Южном Урале отделения УРАЛСИБа работают в четырех городах: в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте.Только в этом году круг клиентов пополнили более трех тысяч южноуральцев и двух тысяч компаний. Помимо большого и малого бизнеса, среди клиентов УРАЛСИБа немало предприятий бюджетной сферы: например, Законодательное собрание Челябинской области, три Министерства, два крупнейших вуза (ЮУрГУ и ЧелГУ), три колледжа, школы, детсады и больницы…

В будущее — с оптимизмом

Последние три года были особенно значимыми для банка. В юбилейном году УРАЛСИБ подводит итоги первой трехлетней стратегии развития на 2016-2018 годы, которая успешно реализована. В итоге, Банк УРАЛСИБ вошел в топ-20 крупнейших банков России по чистой прибыли, а целый ряд показателей эффективности его работы превышает сегоднясреднерыночный уровень. Серьезно выросли активы банка и его капитал. Также банк занимает первые строчки рыночных рейтингов по фокусным для себянаправлениям бизнеса: Топ-10 в рейтингах по объемам ипотечного и автокредитования, Топ-5 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса и ряде других.

— Сегодня Банк УРАЛСИБстабильно развивается. У нас хороший запас ликвидности, диверсифицированные источники фондирования и неплохие показатели по достаточности капитала, — говорит Константин Бобров. — Уже утверждена новая стратегия развития УРАЛСИБа до 2021 года. В новом стратегическом цикле УРАЛСИБ переходит на этап стабильного развития, где ключевой задачей является повышение устойчивости бизнеса при любой экономической ситуации.В будущее мы смотрим уверенно и с оптимизмом.

Банк старается быть актуальным во все времена и предлагает своим клиентам продукты «в тренде». Например, ключевой тенденцией последних месяцев стало рефинансирование кредитов, и клиенты УРАЛСИБа также имеют возможность не только объединить в один кредит любые кредиты сторонних банков (потребительские, ипотечные, автокредиты и кредитные карты), но и включить в негодополнительные денежные средства на любые цели.

Изысканная кухня и артисты из Москвы

Поздравить банк со знаковым юбилеем в Челябинске пришли разные люди: чиновники, бизнесмены и партнеры.

Депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров выразил благодарность команде банка. Представители администрации города зачитали приветственный адрес от и.о. Главы города Челябинска Владимира Елистратова. А и.о. министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман облек праздничное поздравление в песню. Выступали и многочисленные клиенты банка, подчеркивая в своих выступлениях, что УРАЛСИБ уделяет максимум внимания живому, дружелюбному общению с клиентом, стараясь выстраивать взаимоотношения с любым партнером и находить индивидуальный подход к решению возникающих вопросов.

Вечер вышел душевным и очень красивым. Гостинасладились изысканной кухней и специальной музыкальной программой в исполнении артистов московского театра «Градский холл».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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