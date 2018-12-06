2018-12-06T16:00:16+03:00
Общество

Выжившего в погоне за браконьерами егеря выписали из больницы в Челябинской области

Многодетный отец два месяца пролежал в стационаре
Ирина ГОЛЛАЙ
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Чтобы задержать нарушителей, егерь пожертвовал своим здоровьем и машиной. Так выглядел его "уазик" после столкновения в иномаркой.Чтобы задержать нарушителей, егерь пожертвовал своим здоровьем и машиной. Так выглядел его "уазик" после столкновения в иномаркой.
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Орден Мужества получила на днях вдова погибшего под Карталами Александра Минина. Ее супруг служил егерем и погиб от руки браконьера. В феврале он пытался задержать «черных охотников», догнал их снегоход на машине, но был расстрелян в упор…

За пару дней до вручения правительственной награды из больницы Пласта выписали другого егеря — Валерия Телегина. Этой осенью он повторил подвиг Минина, но, к счастью, остался жив.

ТАРАН ПОМОГ ЗАДЕРЖАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

В ту ночь Телегин с коллегами патрулировал охотхозяйство. В лесу под Троицком они заметили черную Mitsubishi, пассажиры которой через окно освещали лес фонарем. Егерям стало ясно: люди ищут косуль, а потом будут преследовать их на машине и в итоге застрелят.

Сотрудники охотхозяйства пустились в погоню на двух машинах. Браконьеры слепили егерей фонарем. Через час у служебного «уазика» прорвало заднее колесо. А Валерий продолжил преследовать браконьеров на «Ниве». Чтобы остановить Mitsubishi, он пошел на таран. После удара «Нива» перевернулась, егерь вылетел из салона и получил тяжелые травмы черепа, сотрясение мозга, перелом ребер.

— В больнице его продержали два месяца. А ведь мог и погибнуть, — замечают друзья.

При задержании всех участников ДТП оказалось, что в Mitsubishi сидел депутат местного райсовета и начальник соседнего охотхозяйства. Тогда они заявили, что ехали ночью по лесу без злого умысла, а егерей попросту испугались - вот и начали удирать.

ДЕПУТАТ ОТДЕЛАЛСЯ МЕЛКИМ ШТРАФОМ

Мы решили узнать, чем закончилась эта история.

— Виновником ДТП признали Телегина, ведь это он пошел на таран, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в УВД по Челябинской области. — Но в Mitsubishi нашли два ружья без чехлов. Оба принадлежали местному депутату. За нарушение правил перевозки оружия его оштрафовали. Размер штрафа в пределах полутора тысяч.

Факт незаконной охоты пока не доказан. В следственном комитете по городу Пласт идет доследственная проверка. По ее результатам и станет ясно, будет ли возбуждаться на депутата и начальника охотхозяйства уголовное дело.

«Комсомолка» следит за развитием этой темы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пропавшего егеря ищут уже две недели

В Челябинской области продолжаются поиски 58-летнего егеря. Еще в 20-х числах ноября Петр Уряшев уехал из дома в Коелге на автомобиле «УАЗ Хантер» и бесследно пропал. Машину, правда, нашли со следами поджога на автодороге, неподалеку от села. Сам егерь как в воду канул. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Петр Уряшева. Следствие допускает, что его могли убить. По словам дочери Петра Уряшева, ее отцу накануне угрожали расправой.

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