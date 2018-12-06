2018-12-06T13:17:13+03:00
Общество

Коллектив ЧГИК награжден Благодарностью Президента РФ

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Коллектив Челябинского государственного института культуры награжден Благодарностью Президента РФ В.В. Путина за заслуги в развитии отечественной культуры.

Награждение приурочено к 50-летию вуза. Благодарность была вручена 4 декабря 2018 года Губернатором Челябинской области Б.А. Дубровским на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области.

3 октября в Челябинском государственном академическом театре драмы им. Наума Орлова прошел торжественный концерт, посвященный 50-летнему юбилею Челябинского государственного института культуры.

Вуз был основан в1968 году, став пятым институтом культуры в стране. Сегодня ЧГИК представляет собой динамичное, многопрофильное образовательное учреждение высшего образования, состоящее из 6 факультетов, 29 кафедр, где обучается около 3000 студентов и магистрантов по 15 специальностям и 30 специализациям. За полувековой период своего существования вуз превратился в храм науки, образования и искусства, где подготовлено более 36 тысяч специалистов для сферы культуры и искусства.

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