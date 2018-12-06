2018-12-06T16:57:28+03:00
Общество

Корпус добровольцев. На Южном Урале появится центр подготовки волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС

Областной Дом волонтера появится осенью 2019 года
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
750 волонтеров будет помогать гостям саммитов. Фото: pravmin74.ru750 волонтеров будет помогать гостям саммитов. Фото: pravmin74.ru
Изменить размер текста:

Создать региональный центр предложила Ассоциация волонтеров Южного Урала. Идею поддержал губернатор Борис Дубровский. На проет получен президентский грант — 1,7 млн руб.

Площадка станет коворкинг-пространством. В центре будет конференц-зал, рабочие зоны, медиацентр и место для общения, обучения и отдыха добровольцев международных событий.

Адрес Дома волонтера — ул. Энгельса, 73. Осенью 2019 г помещение оснастят оборудованием, будет набран персонал для информационную и методическую поддержки волонтеров.

Центры будут созданы и в образовательных организациях в других городах области. Обладателями такого помещения уже стали студенты ЮУрГУ.

Напомним, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в июле 2020 г в Челябинске. 750 волонтеров, набор которых начнется в феврале 2019 года, будут помогать организаторам мероприятий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске еще одна школа уходит на карантин из-за пневмонии
В Челябинске грядет «Снежность»
Выборы губернатора Челябинской области пройдут с использованием новых технологий
Челябинцев ожидает активный горнолыжный сезон
Полтора миллиарда в комфорт. Губернатор Борис Дубровский выделил деньги на проекты благоустройства городов и районов
Купон на кулон: всем читательницам «Комсомолка» раздает подарки
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
Россия отмечает Международный день волонтера
На закрытии Международного форума добровольцев наградили лучших представителей этой сферы
Конкурс управленцев «Лидеры России» подходит к финалу
В России снизился показатель ввода жилья
В России покажут документальный фильм «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных»
Чтобы рассчитаться за продажу алкоголя детям и пьяную езду, семья из Челябинской области продала квартиру
Дело о взятке: в Магнитогорске будут судить экс-начальника управления культуры
В Челябинской области школьница выпала из окна с 11 этажа
У трети работающих жителей Челябинска не будет новогоднего корпоратива
В Челябинске поймали вора, находящегося в федеральном розыске за кражу ноутбуков из магазина
«Невозможно дышать»: жители Челябинска жалуются на едкий смог
Жительница Челябинской области заплатит 70 тысяч за то, что ее собака облаяла прохожую
Житель Челябинска сел на восемь лет за то, что забил до смерти свою мать
Житель Челябинской области развел соседа, продав ему арендованную квартиру
Житель Челябинска бегает на улице раздетым даже в лютый мороз
В Челябинской области аферисты требовали с пенсионерки несуществующий долг по кредиту