2018-12-07T11:35:04+03:00
Общество

Корпус добровольцев. На Южном Урале появится центр подготовки волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС

Областной Дом волонтера появится осенью 2019 года
Ольга АНТОНОВА
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750 волонтеров будет помогать гостям саммитов. Фото: pravmin74.ru750 волонтеров будет помогать гостям саммитов. Фото: pravmin74.ru
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Создать региональный центр предложила Ассоциация волонтеров Южного Урала. Идею поддержал губернатор Борис Дубровский. На проет получен президентский грант — 1,7 млн руб.

Площадка станет коворкинг-пространством. В центре будет конференц-зал, рабочие зоны, медиацентр и место для общения, обучения и отдыха добровольцев международных событий.

Адрес Дома волонтера — ул. Энгельса, 73. Осенью 2019 г помещение оснастят оборудованием, будет набран персонал для информационную и методическую поддержки волонтеров.

Центры будут созданы и в образовательных организациях в других городах области. Обладателями такого помещения уже стали студенты ЮУрГУ.

Напомним, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в июле 2020 г в Челябинске. 750 волонтеров, набор которых начнется в феврале 2019 года, будут помогать организаторам мероприятий.

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