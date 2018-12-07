Похищенную кредитными мошенниками жительницу Магнитогорска вернули домой

Наталью нашли в подмосковной Балашихе. Из Магнитогорска за страдающей психическим расстройством женщиной вылетели сотрудники полиции, которые вскоре доставили ее домой.

39-летняя Наталья пропала в начале лета. Неизвестные люди посадили ее в междугороднее такси и отправили в Москву. В столице мошенники оформили на нее три кредитные карты на общую сумму в 100 тысяч рублей, а затем бросили беднягу на произвол судьбы.

КАК ЕЕ НАШЛИ

Поисками женщины занимались полицейские, волонтеры и родственники пропавшей. Мама Натальи — пенсионерка Жанна Шадрина — трижды ездила в Москву в надежде найти дочь, но все безрезультатно.

Спустя пять месяцев Наталья сама позвонила матери. Она рассказала, что голодает и ночует в подъездах.

Наталья полгода бродяжничала в столице.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Это у здорового человека можно спросить: «Где ты находишься? Стой там, я сейчас приеду». В нашей ситуации все гораздо сложнее, — рассказывает Жанна Шадрина. — Мне стоило огромного труда выяснить, откуда она звонит. Она не хотела говорить настоящий адрес — боялась. что за ней приедут и увезут в больницу. Но я ее заболтала, и она проговорилась. По телефону я успокоила Наташу и сказала, что пришлю ей денег. После чего отправила на имя дочери срочным переводом небольшую сумму на ближайшее к ней почтовое отделение. А сама тем временем позвонила оперативникам из Балашихи, благо меня там уже все знали.

Когда Наталья пришла на почту, ее там уже ждали сотрудники полиции.

НА НОГАХ ПО ПЯТЬ ПАР НОСКОВ

Оказалось, что около полугода жительница Магнитогорска скиталась по подъездам, ела из мусорных баков, а ночами работала с бомжами — за копейки обжигала на костре оплетку медной проволоки.

— Дочь похудела на 40 кг. Раньше она весила 85 кг, а теперь в два раза меньше, — рассказывает Жанна Шадрина. — Когда ее привезли, на ней было надето два свитера, две кофты, вязаный кардиган и грязный пуховик, а на ногах мужские сапоги 41 размера и пять пар носков, чтобы обувь не слетала. Все эти вещи она нашла на помойке.

За полгода она похудела на 40 кг.

По словам Жанны, Наталья очень напугана — все время оглядывается по сторонам, вздрагивает от каждого шороха и часто спрашивает: «А меня не украдут?».

В ее паспорте появился штамп с московской пропиской. Якобы, в прошлом году Наталья проживала на улице Игральной, что находится недалеко от парка «Сокольники». Очевидно, что печать — дело рук похитителей. Без столичной прописки им бы не удалось оформить на нее кредиты.

— Я, конечно, очень благодарна полицейским, что они помогли мне вернуть единственную дочь, но оставлять это дело просто так не намерена, — заявила Жанна Шадрина.

На днях женщина подала заявление в Следственный комитет с требованием найти и наказать виновных в похищении дочери.