2018-12-09T18:51:32+03:00
Общество

Культура как основа в подготовке Челябинска к саммитам

Губернатор Борис Дубровский обсудил с деятелями искусства ремонты и стойки театров и музеев
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор встретился с руководителями театров, музеев и концертных залов. Фото: gubernator74.ruГубернатор встретился с руководителями театров, музеев и концертных залов. Фото: gubernator74.ru
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2019 год президентом России объявлен Годом театра. Развитию культуры и был посвящен разговор главы региона с руководителями театров, концертных залов и объединений и музеев Челябинска. Составлены пункты «дорожной карта» подготовки учреждений к саммитам-2020.

Уже в следующем году оперный и драматический театры, публичную библиотеку ждет капитальная реконструкция фасадов зданий. В Челябинске появится интерактивный музей «Россия — Моя история». В 2020 г по решению губернатора после капитальной реконструкции откроется детская филармония на северо-западе Челябинска.

— «Майский» 204й, Указ Президента России Владимира Путина обозначает культуру в числе приоритетных направлений развития страны на ближайшие шесть лет. Мы с вами постоянно занимаемся этой работой, — подчеркнул Борис Дубровский. — Во время саммитов ШОС и БРИКС участники должны воспринимать Челябинск как центр культуры не только Южного Урала, а всей России.

За четыре года по решению Бориса Дубровского росли объемы финансирования культуры. Сегодня на эти цели тратится в три раза больше средств, чем четыре года назад ( с 1 млрд 138 млн руб в 2014 г до 3 млрд 543 млн руб в 2019 г).

Совокупный объем средств, предусмотренных министерству культуры Челябинской области в 2018 году, составляет 2,5 млрд руб, что на 515,4 млн больше, чем год назад.

В 2018 г на новые театральные постановки направлено в 3 раза больше чем в 2017 году (2017 год — 15,3 млн рублей; 2018 год — 50млн рублей).

Южноуральские театры представят в нынешнем сезоне рекордное количество премьер — 35. За 2017-2018 годы отремонтированы 23 здания областных учреждений культуры.

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