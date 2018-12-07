2018-12-10T07:21:36+03:00
Общество

Культура как основа в подготовке Челябинска к саммитам

Губернатор Борис Дубровский обсудил с деятелями искусства ремонты и стойки театров и музеев
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Губернатор встретился с руководителями театров, музеев и концертных залов. Фото: gubernator74.ruГубернатор встретился с руководителями театров, музеев и концертных залов. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

2019 год президентом России объявлен Годом театра. Развитию культуры и был посвящен разговор главы региона с руководителями театров, концертных залов и объединений и музеев Челябинска. Составлены пункты «дорожной карта» подготовки учреждений к саммитам-2020.

Уже в следующем году оперный и драматический театры, публичную библиотеку ждет капитальная реконструкция фасадов зданий. В Челябинске появится интерактивный музей «Россия — Моя история». В 2020 г по решению губернатора после капитальной реконструкции откроется детская филармония на северо-западе Челябинска.

— «Майский» 204й, Указ Президента России Владимира Путина обозначает культуру в числе приоритетных направлений развития страны на ближайшие шесть лет. Мы с вами постоянно занимаемся этой работой, — подчеркнул Борис Дубровский. — Во время саммитов ШОС и БРИКС участники должны воспринимать Челябинск как центр культуры не только Южного Урала, а всей России.

За четыре года по решению Бориса Дубровского росли объемы финансирования культуры. Сегодня на эти цели тратится в три раза больше средств, чем четыре года назад ( с 1 млрд 138 млн руб в 2014 г до 3 млрд 543 млн руб в 2019 г).

Совокупный объем средств, предусмотренных министерству культуры Челябинской области в 2018 году, составляет 2,5 млрд руб, что на 515,4 млн больше, чем год назад.

В 2018 г на новые театральные постановки направлено в 3 раза больше чем в 2017 году (2017 год — 15,3 млн рублей; 2018 год — 50млн рублей).

Южноуральские театры представят в нынешнем сезоне рекордное количество премьер — 35. За 2017-2018 годы отремонтированы 23 здания областных учреждений культуры.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Жительница Челябинска родила дочку-богатыршу весом почти 6кг
В Челябинске задержали водителя маршуртки, лишенного водительских прав
Похищенный с мемориала в Копейске колокол сдали на металлолом
Спортсмену на BMW X6 из Челябинска, который устроил аварию на Комарова, вынесли приговор
В Челябинске поздравили экс-игрока «Трактора» Николая Макарова с 70-летием матчем ветеранов
Три победы подряд позволили «Трактору» подняться в зону розыгрыша плей-офф
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Общественники Челябинска добились ремонта подземного перехода в центре
В Челябинской области мужчина пришел в кафе с гранатой
Девушка из Челябинска может стать лучшей танцовщицей страны
В Челябинской области водитель без прав устроил смертельную аварию
В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского
Жительница Челябинской области украла из магазина 20 палок колбасы