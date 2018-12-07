2018-12-10T07:21:36+03:00
Общество

Миссия выполнима. Борис Дубровский встретился с волонтерами саммитов ШОС и БРИКС

К международным форумам в Челябинске нужно подготовить 750 добровольцев
Ольга АНТОНОВА
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750 волонтеров понадобятся на время саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Фото: gubernator74.ru750 волонтеров понадобятся на время саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Фото: gubernator74.ru
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Совещание рабочей группы по подготовке волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске провел Борис Дубровский.

— Добровольческое движение на Южном Урале объединяет более 10 тысяч человек. Волонтерам есть, где приложить свои силы, в том числе принять участие в глобальных проектах. По их работе иностранные делегации во многом составляют свое мнение о жителях Челябинской области и России в целом. Нам предстоит отобрать лучших из лучших, подготовить 750 волонтеров и обучить.

«Армия волшебников» для саммитов — это будут люди от 16 до 40 лет, 90% добровольцев должны знать иностранные языки. В ряды волонтеров международных саммитов планируют привлечь около 200 представителей других городов и стран.

Добровольцы будут встречать гостей и участников форумов, работать на деловых мероприятиях, заниматься организацией культурных событий, помогать службам аккредитации, питания, безопасности и навигации участников. Набор добровольцев начнется в феврале 2019 года.

Главный Дом волонтеров расположится по адресу: ул. Энгельса, 73. Подобные центры также будут созданы в крупных образовательных организациях и в других городах области.

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