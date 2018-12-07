2018-12-10T07:21:36+03:00
Общество

Челябинская область - регион с высоким уровнем прозрачности госзакупок

В Москве подвели итоги федерального проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок»
Ольга АНТОНОВА
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Челябинская область признана регионом с высоким уровнем прозрачности госзакупок. Фото: pravmin74.ruЧелябинская область признана регионом с высоким уровнем прозрачности госзакупок. Фото: pravmin74.ru
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Уже 10 лет проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» — инструмент общественного контроля эффективности расходования средств государственными и корпоративными заказчиками, масштаба и степени проникновения коррупции на российском рынке закупок, повышает дисциплину заказчиков по организации и планированию своей деятельности.

В нынешнем году в проекте участвовали 372 заказчика: 69 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня, 85 субъектов РФ, 87 муниципалитетов, 62 крупнейших унитарных предприятия, 69 заказчиков, деятельность которых регулируется Федеральным законом № 223-ФЗ.

Челябинская область получила характеристику «Высокая прозрачность» шкалы рейтинга. Она — вторая по счету из пяти возможных, и демонстрирует стабильность и зрелость участников при осуществлении закупочной деятельности.

По итогам прошлого, 2017 года, Челябинской области была присвоена характеристика «Средняя прозрачность».

Рейтинг прозрачности, его методология и итоги исследования национального рынка закупок публикуются на официальном сайте проекта www.nrpz.ru.

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