2018-12-10T07:21:36+03:00
Общество

Высокая скорость. Губернатор Борис Дубровский поздравил школу по конькобежному спорту с 50-летием

На торжество приехала легендарная «Уральская молния» Лидия Скобликова, имя которой носит школа
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Борис Дубровский и олимпийская чемпиона Лидия Скобликова. Фото: gubernator74.ruГубернатор Борис Дубровский и олимпийская чемпиона Лидия Скобликова. Фото: gubernator74.ru
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Непобедимая и легендарная. Это — о нашей, землячке, шестикратной олимпийской чемпионке по конькобежному спорту Лидия Скобликова. Ее рекорд до сих пор не побежден.

В четверг, 6 декабря, в Челябинске отмечали 50-летие спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному спорту им. Скобликовой.

— От всей души поздравляю вас с юбилеем спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному спорту. За полвека возникла плеяда выдающихся спортсменов, которые работают в разных регионах, передают свое мастерство молодому поколению, — сказал губернатор Борис Дубровский.

Борис Дубровский отметил, что сейчас наша область готова принимать турниры самого высокого уровня.

— Нашу конькобежную школу знают и уважают. У нас созданы все необходимые условия для полноценных тренировок. А главное — у каждого из вас есть воля к победе, есть крепкий уральский спортивный характер.

На юбилей спортивной школы приехала и шестикратная олимпийская чемпионка, легендарная «Уральская молния» Лидия Скобликова: «Это наш общий праздник. И учеников, и тренеров, и всех спортсменов, которые в течение 50 лет защищали честь города, области и страны».

Спортшкола им. Скобликовой — сильнейшая в России. Школа подготовила три заслуженных мастера спорта, 20 мастеров спорта международного класса, 121 мастер спорта. 15 спортсменов входят в состав сборной команды России.

В 2019 г рядом с «Уральской молнией» откроется региональный центр по шорт-треку. Новый объект составит с ледовым дворцом единый комплекс.

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